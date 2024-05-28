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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Yeni anayasa için tüm kurumların katkılarını bekliyoruz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının şeffaf ve iyi niyetle yürütüldüğünü belirtti. Tüm kurumların katkılarını beklediklerini vurgulayan Kurtulmuş, görüşmelerin TBMM çatısı altında devam edeceğini açıkladı

Yayın Tarihi: 28.05.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 19:28
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Yeni anayasa için tüm kurumların katkılarını bekliyoruz"

Numan Kurtulmuş: Bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını bekliyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının şeffaf ve iyi niyetle yürütüldüğünü belirterek, tüm kurumların katkılarını beklediklerini ifade etti.

Şeffaf ve Katılımcı Anayasa Çalışmaları

Kurtulmuş, TBMM çatısı altında başlatılan anayasa görüşmelerinin şeffaf ve açık bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Sadece siyasi partilerin değil, toplumun her kesiminin görüşlerine başvurulacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu süreçte tüm kurumların katkılarını bekliyoruz" dedi.

Sayıştay’ın Önemli Rolü

Sayıştay'ın, Türk devlet geleneğinde ve demokrasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, kamuda denetimin sağlanması ve kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde denetlenmesinin Sayıştay tarafından yapıldığını belirtti. Kurtulmuş, "Sayıştay, Türk demokrasisinin önemli unsurlarından biridir" diye konuştu.

Tarihi Köklere Vurgu

Kurtulmuş, Türk devlet geleneğinde denetim ve hesap verebilirlik ilkelerinin Orhun ve Tonyukuk abidelerinden bu yana önemli olduğunu hatırlattı. Selçuklu ve İslam medeniyetlerinde de kamunun kaynaklarının hassasiyetle korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Anayasa ve Şeffaflık

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarında Sayıştay’ın ve diğer kurumların katkılarının değerli olacağını vurguladı. Anayasa görüşmelerinin TBMM çatısı altında şeffaflıkla yürütüleceğini belirten Kurtulmuş, "Görüşü olan herkes, TBMM üzerinden bu sürece katkıda bulunacak" dedi.

Kurtulmuş, Sayıştay’ın 162 yıllık geçmişine vurgu yaparak, gelecekte de Türk devlet geleneğinde önemli görevler üstleneceğine inandığını ifade etti. Sayıştay’da emeği geçen tüm hukukçulara teşekkür ederek, daha nice başarılı yıllar diledi.

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