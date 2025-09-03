DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,27%
ALTIN
4.715,27 -0,86%
BITCOIN
4.617.349,46 -0,71%

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ta: 106. Yıl Dönümünde Valilik ve Belediye Ziyareti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kapsamında Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret ederek yatırımlar ve anma etkinliklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:40
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ta: 106. Yıl Dönümünde Valilik ve Belediye Ziyareti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ta

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri için kente geldi. İlk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Belediyede devam eden yatırımlar masaya yatırıldı

Valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediyesi'ne geçen Bozdağ, Belediye Başkanı Adem Uzun'dan şehirde süren yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozdağ, Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin o dönemki şartlarında geleceğini, istiklalini, istikbalini ve bütün tarihi sürecini ilgilendiren en önemli kararların alındığı tarihte, alındığı ilde, alındığı salonda hep beraber olacağız." dedi.

Konuşmasında ayrıca, Sivas Kongresi'nin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve kongreye destek veren Sivaslıları rahmetle andığını belirtti.

Bozdağ, Sivas'ın yeni projelerle daha iyi yarınlara ulaşmasını temenni ederek, "Sivas, düne göre daha iyi bir noktada, inşallah yarınları daha da iyi olacaktır. Belediye Başkanımıza da desteğimiz tamdır. Sivas, bizim gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sol 3), Sivas'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Bozdağ, Sivas Valisi...

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sol 3), Sivas'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Bozdağ, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i (sol 4) makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sol 3), Sivas'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Bozdağ, Sivas Valisi...

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Tekkeköy'de piyasa değeri yaklaşık 9 milyon tutarında sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı
2
Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
3
Şırnak'ta Refüje Çarpan Otomobilde Anne ve 2 Aylık Bebeği Ağır Yaralandı
4
GÜNCELLEME 2: Bolu'da şüpheli madde kokusundan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi
5
Kırşehir'de Yükümlüler 8 Okulu Onarıp Yeni Eğitim Dönemine Hazırladı
6
Diyarbakır'da 'Muska Yazma' Dolandırıcılığı: 11 Sanığa 3-17 Yıl Hapis İstemi
7
Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor