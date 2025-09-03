TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ta: 106. Yıl Dönümünde Valilik ve Belediye Ziyareti

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Sivas'ta

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri için kente geldi. İlk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Belediyede devam eden yatırımlar masaya yatırıldı

Valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediyesi'ne geçen Bozdağ, Belediye Başkanı Adem Uzun'dan şehirde süren yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozdağ, Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin o dönemki şartlarında geleceğini, istiklalini, istikbalini ve bütün tarihi sürecini ilgilendiren en önemli kararların alındığı tarihte, alındığı ilde, alındığı salonda hep beraber olacağız." dedi.

Konuşmasında ayrıca, Sivas Kongresi'nin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve kongreye destek veren Sivaslıları rahmetle andığını belirtti.

Bozdağ, Sivas'ın yeni projelerle daha iyi yarınlara ulaşmasını temenni ederek, "Sivas, düne göre daha iyi bir noktada, inşallah yarınları daha da iyi olacaktır. Belediye Başkanımıza da desteğimiz tamdır. Sivas, bizim gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de katıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sol 3), Sivas'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Bozdağ, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i (sol 4) makamında ziyaret etti.