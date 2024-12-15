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TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Eğitim ve Sosyal Hizmetler Üzerine Önemli Vurgular

MHP milletvekilleri, TBMM'de eğitim ve sosyal hizmetler bütçesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğretim üyelerinin maaşları ve aile destek politikaları üzerinde tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:37
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Eğitim ve Sosyal Hizmetler Üzerine Önemli Vurgular

TBMM’de Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bütçeleri Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığına ait 2025 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere MHP milletvekilleri damga vurdu. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, öğretim üyelerinin maaşlarının birçok mesleğe göre geride kaldığını belirterek, "Öğretim üyelerinin maaşlarıyla ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etmeliyim" dedi.

Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Gerekiyor

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, kentleşme, modernleşme ve küreselleşme süreçlerinin aile kurumunda yarattığı sorunları dile getirerek, "Aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ailenin sosyal fonksiyonlarını zayıflatıcı unsurların ortadan kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Evlilik Öncesi Eğitim Programını desteklediklerini vurguladı.

Engelli Bireylerin Durumu

Yılık, engelli aylıklarının artırılması ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ise engellilerin toplumla bütünleşmeleri için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini ifade ederek, yasaların dinamik tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Kadın ve Çocuk Güvenliği Öncelikli Konular

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, kadınların güçlendirilmesi ve çocukların güvenliği konularında önemli vurgularda bulundu. Ersoy, "Kadın sağlığına verilen önem, Türk milletinin sağlıklı yarınları için kritik öneme sahiptir" dedi.

Eğitimde Yeni Modeller Üzerine Tartışmalar

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, ilkokullar için alternatif eğitim modellerinin ele alınması gerektiğini belirterek, öğrenci odaklı bir eğitim sistemi çağrısında bulundu.

Öğretmenlerin Durumu ve Müzakereler

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, öğretmenlerin emeklilik şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, öğretmen atamaları için yapılan mülakat uygulamalarının adalet duygusunu zedelediğini ifade etti.

Parlamentoda Tartışmalar Büyüdü

Görüşmeler sırasında CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştiriler gündeme geldi. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yapılan tartışmalar sonunda ara verdi ve gruplar arasında “temiz dil kullanılması” çağrısı yapıldı.

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