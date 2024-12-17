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TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Eyyüp Kadir İnan’dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM'de görüşüldü. Eyyüp Kadir İnan, İsrail’in politikalarını eleştirirken Suriye ve Filistin'deki hak ihlallerine değindi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:33
TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri: Eyyüp Kadir İnan’dan Sert Eleştiriler

TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışmaya açıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bütçede yer alan konuları değerlendirirken dikkat çekici ifadeler kullandı. İnan, Suriye yönetimi ve Esed’i savunan zihniyetlere sert eleştirilerde bulundu.

Eyyüp Kadir İnan'dan Flaman Eleştiriler

İnan, "Bize yıllardır Suriye yönetimi ve Esed güzellemesi yapanlar, 'Ama Hamas da bunları yaptı' diyenler, İsrail'in zulmünü meşrulaştıran zihniyet, Sednaya Hapishanesi’ne çok iyi baksın. Bugün Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan işkencelerin aynısını, katil İsrail'in hapsettiği binlerce Filistinli yaşıyor." sözleriyle gündemin sıcak başlıklarından birine ışık tuttu.

AK Parti'den Güçlü Destek Açıklamaları

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Cumhurbaşkanının Suriye sorunundaki liderliğine vurgu yaparak, "Suriye'deki iç savaş sürecinde devletimizin duruşu, tarihine altın harflerle yazılacak bir hikaye olacak." dedi. Öztaylan, aynı zamanda, AK Parti’nin bölgedeki barış ve huzur için gösterdiği çabaların önemine dikkat çekti.

Medya ve İletişim Stratejisi

İnan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin uluslararası hakikat mücadelesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. "Filistin’de, Gazze’de hakikati duyuran Anadolu Ajansı'dır. Yalan makinesi haline dönüşen odaklarla mücadele eden ise bizim dezenformasyonla mücadele birimlerimizdir" şeklinde konuştu.

Ahlaki Değerlere Vurgu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, modern dünyanın ahlaki değerlerde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, eğitim sisteminin ahlaki değerleri temel alan bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini ifade etti. Yaz, "Ahlak olmadan insanlığın yeryüzündeki varlığı anlamını yitirecektir." dedi.

Depremler ve Ekonomi

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin deprem felaketlerine rağmen kalkınma hedeflerine ilerlemeye devam ettiğini, ekonominin büyüme performansının sürdüğünü belirtti. Sarıeroğlu, işsizlik oranlarının düştüğü ve rezervlerin arttığını vurguladı.

CHP'den Cevap: Ekrem İmamoğlu Başarıları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Eyyüp Kadir İnan’ın sözlerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu, 3 seçimde AKP'yi evire çevire yendi, kazandı" dedi. Başarır, muhalefetin Türkiye siyaseti üzerindeki etkisini de gündeme getirdi.

Bu tartışmaların ardından TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri devam ediyor.

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