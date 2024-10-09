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TBMM'de Çocuk Koruma Araştırma Komisyonu Kuruldu

Çocukların korunmasına yönelik önemli adım; TBMM'de yeni Araştırma Komisyonu kuruldu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:51
TBMM'de Çocuk Koruma Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, çocukların korunması amacıyla yeni bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Kurulun, çocukların her türlü şiddetten, ihmalden ve istismardan korunmasına yönelik tedbirleri belirlemesi hedefleniyor.

Siyasi Tepkiler ve Beklentiler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, yapılan bu komisyonun önemi üzerine açıklamalarda bulundu. Yanık, "Bugün kurduğumuz komisyon, ihtiyaçların ve güncel gelişmelerin ışığında yapılabilecekleri araştırmak amacıyla kurulmuştur," dedi.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, iktidarın çocuklara yönelik eğitim ve sağlık politikalarının yetersiz olduğunu dile getirerek, "Bu komisyonun, daha önce benzer komisyonların tozlu raflarda kalmaması gerekiyor; aksi takdirde gelecekte daha büyük facialar yaşayabiliriz," şeklinde konuştu.

Artan Şiddet Olayları Üzerine Vurgu

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, çocukların yaşadığı kötü olaylara dikkat çekerek, koruyucu bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Taşcı, "2015-2023 arasında çocuğa yönelik cinsel istismar vakaları iki katına çıktı. Bu durumu değiştirmek zorundayız," ifadelerini kullandı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, son zamanlarda artan şiddet vakalarına dikkat çekerek, bu durumun toplumsal kaygıyı körüklediğini belirtti. Yılık, şiddetin özendirildiği medya içeriklerine yönelik daha sıkı denetim çağrısında bulundu.

Çocukların Geleceği İçin Gereken Önlemler

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, çözümlenmeyen cinayetlerin toplumun çürümesine neden olduğunu söyleyerek, "Bu mesele yalnızca tek bir çocuğun ölümü değil, tüm Türkiye'deki tehdit altındaki çocukların sorunudur," dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık da, çocukların ruh ve beden sağlığını korumanın en büyük görevleri olduğunu vurgulayarak, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Komisyonun Çalışma Süresi

Kurulan komisyonda, 22 üye yer alacak ve çalışmalarının süresi 3 ay olarak belirlendi. Gerektiğinde Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek olan bu komisyon, toplumun çocuklarına yönelik daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

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