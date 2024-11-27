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TBMM'de Köy Kanunu Değişikliği Teklifi İlk Maddesi Kabul Edildi

Köy Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapmayı amaçlayan teklifin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 21:55
TBMM'de Köy Kanunu Değişikliği Teklifi İlk Maddesi Kabul Edildi

TBMM'de Köy Kanunu Değişikliği Teklifi İlk Maddesi Kabul Edildi

Köy Kanunu ile birlikte bazı kanunlarda değişiklik yapmayı hedefleyen teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor. Teklifin ilk maddesi, yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Bu maddenin içeriğine göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde, çeşitli nedenlerden ötürü bina yapmayan hak sahiplerine, 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Görüşmelerde Farklı Görüşler Öne Çıktı

Teklifin ikinci maddesi üzerine tartışmalar devam ederken, DEM Parti milletvekillerinin verdiği önergenin oylaması sırasında CHP milletvekilleri yoklama talep etti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, gerekli toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, kanun teklifinin yapı denetim firmalarına sayı sınırlaması getirdiğine dikkat çekerek, bu durumu eleştirdi. Demir, "Yapı denetim firmaları, müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu yanlış bir politika" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, teklifin köylerdeki sorunlara yeterli çözümler sunmadığını belirterek, "Bu yapılan düzenleme kırsal kalkınma önündeki engelleri daha da büyütme potansiyeline sahip" dedi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise, düzenlemenin özellikle kırsal alanda yaşanan sorunların çözümüne dair umut vadettiğini vurguladı.

CHP ve Dağıtım Süreci Üzerine Eleştiriler

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, kanun teklifi ile rüzgar ve güneş enerji santrallerinin yapı denetimi dışına çıkarıldığını iddia ederek, denetim konusundaki endişelerini dile getirdi. Torun, bu düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen unsurları yeniden içermesine dikkat çekti.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili Mustafa Demir, yerel yönetimlerin imar yetkilerinin alınmadığını vurgulayarak, bu süreçteki taleplerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanabileceğini ifade etti.

Demir, imar yetkisinin belediyelerden alınması ihtimalinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Söz konusu kanun teklifinin, yerelde yaşanabilirliği artırmayı ve çeşitli sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediği konusunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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