TBMM'de TCMB Tartışması: Karahan'a Enflasyon ve KKM Soruları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TCMB'nin Faaliyetleri Tartışıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Banka faaliyetlerine ilişkin sunumunun ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Milletvekilleri, enflasyon, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ve para politikalarının etkilerine ilişkin sorular yöneltti.

Milletvekillerinden eleştiriler ve sorular

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, enflasyonun düşürülmesi için gerçek nedenlerin ortaya konması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimlerine işaret eden Ağbaba, 'Faizi siyaset belirliyorsa enflasyon yükselir kuralı işledi ve enflasyon 3 haneli rakamlara ilerledi' değerlendirmesinde bulundu. Karahan'ın 'yastık altı yatırımların enflasyona neden olduğu' yönündeki açıklamalarını aktaran Ağbaba, Merkez Bankası başkanını enflasyonun gerçek nedenini gizlemekle suçladı ve 2025 yılına aktarılan KKM bütçesinin tutarını sordu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, KKM uygulamasının ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Oluç, Karahan'ın yastık altı altınların enflasyonla mücadeleyi zayıflattığı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, hükümetin enflasyona neden olan politikalarına dair TCMB'den açıklama beklediğini söyledi ve yastık altı altın gerekçesinin inandırıcı gelmediğini ifade etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, son iki yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının sürdürülemez olduğunu savundu: 'Bu kadar yüksek faize hangi ülkenin vatandaşı, sanayicisi, üreticisi dayanabilir? Çok yüksek faiz uyguluyoruz.' Usta, yüksek faizin maliyetleri yükselttiğini, yapısal reform eksikliğinin sürdürülebilirliği tehlikeye attığını ve ekonomide güven tesis edilemediğini belirtti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Karahan'ın en son 6 Mayıs'ta Komisyon'da sunum yaptığını hatırlatarak, ardından enflasyonla mücadeleyi etkileyen pek çok gelişme yaşandığını söyledi. Kısacık, emeklilerin hak ettiğinden daha düşük zam aldığını, sanayicinin düşük kurla mücadele ettiğini ve konkordato ile iflas rekorlarının kaydedildiğini belirterek iktidarı, 'Enflasyonla mücadelede Merkez Bankasını ve halkı yalnız bırakmakla' eleştirdi.

Diğer milletvekillerinin değerlendirmeleri

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin dünya genelinde en az borçlu ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Aksu, zirai don ve kuraklık gibi öngörülemeyen gelişmelerin enflasyon üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek benzer gelişmelerin gelecekte olup olmayacağını sordu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ikinci yılını anarak 'Kahrolsun İsrail ve onun yandaşları.' ifadesini kullandı. Erdem, Karahan'a sunumu nedeniyle teşekkür ederek, zorlu ekonomik koşullara rağmen enflasyonda gerileme işaretleri görüldüğünü söyledi: 'Geçtiğimiz yıl enflasyon rakamı yüzde 50'ye yakındı. Şimdi, 33'lere indi.' Erdem ayrıca zirai don ve küresel ısınmanın tarımda yüzde 3,5 oranında daralmaya yol açtığını kaydetti ve Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye yetkililerinin enflasyonla mücadeledeki çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Toplantıda söz alan milletvekilleri, TCMB'nin açıklamalarını ve para politikalarının etkilerini tartışmaya devam ederken, özellikle enflasyon, KKM ve yüksek faiz politikalarının ekonomi üzerindeki yansımaları gündemin merkezinde yer aldı.