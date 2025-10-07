TBMM'de TCMB Tartışması: Karahan'a Enflasyon ve KKM Soruları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TCMB Başkanı Fatih Karahan sunum yaptı; milletvekilleri enflasyon, KKM ve ekonomi politikaları hakkında sert eleştiriler yöneltti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:14
TBMM'de TCMB Tartışması: Karahan'a Enflasyon ve KKM Soruları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TCMB'nin Faaliyetleri Tartışıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Banka faaliyetlerine ilişkin sunumunun ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Milletvekilleri, enflasyon, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ve para politikalarının etkilerine ilişkin sorular yöneltti.

Milletvekillerinden eleştiriler ve sorular

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, enflasyonun düşürülmesi için gerçek nedenlerin ortaya konması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimlerine işaret eden Ağbaba, 'Faizi siyaset belirliyorsa enflasyon yükselir kuralı işledi ve enflasyon 3 haneli rakamlara ilerledi' değerlendirmesinde bulundu. Karahan'ın 'yastık altı yatırımların enflasyona neden olduğu' yönündeki açıklamalarını aktaran Ağbaba, Merkez Bankası başkanını enflasyonun gerçek nedenini gizlemekle suçladı ve 2025 yılına aktarılan KKM bütçesinin tutarını sordu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, KKM uygulamasının ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Oluç, Karahan'ın yastık altı altınların enflasyonla mücadeleyi zayıflattığı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, hükümetin enflasyona neden olan politikalarına dair TCMB'den açıklama beklediğini söyledi ve yastık altı altın gerekçesinin inandırıcı gelmediğini ifade etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, son iki yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının sürdürülemez olduğunu savundu: 'Bu kadar yüksek faize hangi ülkenin vatandaşı, sanayicisi, üreticisi dayanabilir? Çok yüksek faiz uyguluyoruz.' Usta, yüksek faizin maliyetleri yükselttiğini, yapısal reform eksikliğinin sürdürülebilirliği tehlikeye attığını ve ekonomide güven tesis edilemediğini belirtti.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Karahan'ın en son 6 Mayıs'ta Komisyon'da sunum yaptığını hatırlatarak, ardından enflasyonla mücadeleyi etkileyen pek çok gelişme yaşandığını söyledi. Kısacık, emeklilerin hak ettiğinden daha düşük zam aldığını, sanayicinin düşük kurla mücadele ettiğini ve konkordato ile iflas rekorlarının kaydedildiğini belirterek iktidarı, 'Enflasyonla mücadelede Merkez Bankasını ve halkı yalnız bırakmakla' eleştirdi.

Diğer milletvekillerinin değerlendirmeleri

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin dünya genelinde en az borçlu ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Aksu, zirai don ve kuraklık gibi öngörülemeyen gelişmelerin enflasyon üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek benzer gelişmelerin gelecekte olup olmayacağını sordu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ikinci yılını anarak 'Kahrolsun İsrail ve onun yandaşları.' ifadesini kullandı. Erdem, Karahan'a sunumu nedeniyle teşekkür ederek, zorlu ekonomik koşullara rağmen enflasyonda gerileme işaretleri görüldüğünü söyledi: 'Geçtiğimiz yıl enflasyon rakamı yüzde 50'ye yakındı. Şimdi, 33'lere indi.' Erdem ayrıca zirai don ve küresel ısınmanın tarımda yüzde 3,5 oranında daralmaya yol açtığını kaydetti ve Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye yetkililerinin enflasyonla mücadeledeki çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Toplantıda söz alan milletvekilleri, TCMB'nin açıklamalarını ve para politikalarının etkilerini tartışmaya devam ederken, özellikle enflasyon, KKM ve yüksek faiz politikalarının ekonomi üzerindeki yansımaları gündemin merkezinde yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı