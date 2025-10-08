TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle komisyon toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sürece ilişkin görüşlerini dile getirdi. Toplantıda barış süreci, infaz düzenlemeleri ve silah bırakanların topluma entegrasyonu ön plana çıktı.

MEBYA-DER: "Komisyon teknik ve yüzeysel kalır"

Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) Batman Şube Başkanı Nezahat Toprak Hasan, komisyonu yetersiz bulduklarını belirtti. Hasan, "Bu gibi süreçlerde komisyondan, merkezden, temsili ve süreye bağlı görüşmeler çözümün bir parçası olamaz. Böyle çalışan bir komisyon teknik ve yüzeysel kalır." dedi.

Hasan, sürecin "barışa gebe" olduğunu vurgulayarak, "Barış için buradayız, barış için gerekenleri yapmaya, her türlü emeği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

MEBYA-DER Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Dengiz'in değerlendirmesi

Ramazan Dengiz, Meclis'te kurulan komisyonu önemsediklerini ve kıymetli bulduklarını söyledi. Dengiz, "Barış ve demokratik toplum arayışını destekliyoruz. Elimizden geldiğince de destekleyeceğiz." dedi ve komisyonda her kesimin hassasiyetlerinin dikkate alınmasını istedi.

DEMBİRDER Genel Başkanı Mehmet Metiner: "Tarihi fırsatı tarihi kazanıma dönüştürmek elimizde"

Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, sürecin iki ayağı olduğunu belirtti: "Bunlardan birinin terör örgütü PKK'nın feshi ile silahların bütünüyle yakılması, ikincisinin ise güçlü demokratik hamlelerle büyük Türkiye'nin inşası" olduğunu söyledi.

Metiner, süreçte kararlı ve kökten çözümler gerektiğini vurgulayarak geçmişteki "Çözüm Süreci"nin Suriye'de sabote edildiğini, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de aynı şekilde sabote edilmek istendiğini kaydetti ve buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Metiner, "Bu kanlı sorunu çözerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir aktör olmasını istemeyen malum güçlerin oyununu bozmak için birlikte hareket etmemiz şart. Sürecin başarısını isteyen herkes birlikte hareket etmelidir." dedi.

Metiner ayrıca, "Tarihi fırsatı, tarihi kazanıma dönüştürmek bizim elimizde. Tam da o eşikte duruyoruz. Süreci uzatmadan cesaretle adım atmalıyız. İçeride Türk-Kürt ittifakını, Suriye ve Irak'ta da Türk-Kürt-Arap ittifakını gerçekleştirerek birlikte yeni bir tarih yazabiliriz." ifadelerini kullandı.

PODEM'den Oral Çalışlar: "Vazgeçmeyen kazanır"

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Üyesi Oral Çalışlar, komisyonda farklı kesimlerin dinlenmesini takdir ettiklerini belirtti. Çalışlar, uluslararası deneyimlere dayanarak "vazgeçmeyen kazanır" değerlendirmesinde bulunup, barışı Türkiye'ye getirmenin ve bu meseleyi çözmenin zorunluluk olduğunu ifade etti. "Yolda aksamalar, gerilemeler olabilir ama burada oluşan havanın imkanlarımızı son derece geliştirdiğini görüyorum." dedi.

Hak İnisiyatifi: Eşitlikçi infaz düzenlemesi ve ifade özgürlüğü

Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkanı Fatma Bostan Ünsal, eşitlikçi bir infaz yasasının çıkarılmasını ve uygulamadaki keyfiliklerin önlenmesini istedi. Ünsal, "Anayasamızın eşitlik ilkesine, suçların ve cezaların şahsiliği gibi binlerce yıllık bir ilkeye aykırı olan ayrımcı öneriler... ayrımsız bir infaz düzenlemesi sağlanmalı ve düzenlemede idari kurullara bir inisiyatif tanınmamalı." dedi.

Ünsal, ifade özgürlüğüne ilişkin olarak da, "Barış, yalnızca silahların susması ile sağlanamaz, ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların da kalkması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arif Koçer ise PKK'nın silah bırakma sürecine dair, "Silah bırakmış kişilerin entegrasyonu için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Silah bırakmış kişilerin topluma dönüşü, yalnızca teknik değil, ruhsal bir meseledir. Bu kişilere yönelik toplumsal rehabilitasyon programları STK'larla birlikte geliştirilmelidir. Barış, toplumsallaşmadan kurumsallaşamaz." dedi.

Diğer STK değerlendirmeleri

Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Temel Tahmaz, siyasal gerilimi düşürecek bir süreç yaşanmasının "barışın toplumsallaşması için bir ihtiyaç" olduğunu vurguladı.

Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Başkanı Mahmut Şimşek, devletin ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" şiarıyla attığı adımın Meclis'te siyasi partilerce benimsenip komisyona dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Şimşek, "Bu nazik devrede Türkler, Kürtlere yönelik baskılara karşı durmalıdır. Kürtler de Türklerin ayrılma kaygılarını giderecek güven verici demokratik birlik siyasetini izlemelidir." sözleriyle çağrıda bulundu.

Komisyon süreci boyunca gündeme gelen temel talepler; kapsamlı, ayrımcı olmayan infaz düzenlemeleri, ifade özgürlüğünün temini, silah bırakmış kişilerin ruhsal ve toplumsal entegrasyonuna yönelik programların STK'larla birlikte hazırlanması ve tüm tarafların ortak hareket etmesinin gerekliliğiydi.