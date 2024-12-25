DOLAR
35,2 -0,01%
EURO
36,65 0%
ALTIN
2.962,27 0,02%
BITCOIN
3.487.203,2 0%

TBMM'den Devlet Memurlarına Yeni Düzenleme: Disiplin Cezası Olmayanlar İlave Kadeh Hakkı Kazanacak

TBMM, devlet memurlarına yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini onayladı; disiplin cezası almayan memurlara ilave kademe getirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:31
TBMM'den Devlet Memurlarına Yeni Düzenleme: Disiplin Cezası Olmayanlar İlave Kadeh Hakkı Kazanacak

TBMM'den Devlet Memurlarına Yeni Düzenleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Bu kanun, devlet memurlarına yönelik önemli değişiklikler ve haklar sunuyor.

Disiplin Cezası Olmadan İlave Kademe Hakkı

Kabul edilen kanun ile birlikte, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlar, ilave bir kademe hakkından faydalanabilecekler. Bu düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen bireyler için de geçerli olacak.

Aylıksız İzin İmkanı

Memurlar, yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda görev almak istediklerinde, Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği kuruluşlarda aylıksız izin alabilecekler. Bu durum, kamu görevlilerinin mesleki gelişimleri açısından faydalı olabilecek çalışmalara katılımını artırmayı hedefliyor.

Güvenlik Soruşturması ve Yeniden Atama

Daha önce memurluktan kendi isteğiyle ayrılan bireyler, güvenlik soruşturması yapılmasının yanı sıra, belirli şartlar ile tekrar memurluğa dönebilirler. Atama başvuruları, ayrılmadan önceki özlük hakları korunarak en geç 3 ay içinde sonuçlandırılacak.

Memurluktan Eşlerin Yurt Dışında Görev İmkanları

Uluslararası kuruluşlarda çalışan ya da yurt dışında görevlendirilen memurların eşlerine, 10 yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilecek. Bu düzenlemeler, memurların yurt dışında çalışma ve gelişim imkanlarını artırmayı hedefliyor.

Yeni Aylık ve Ücret Düzenlemeleri

Hukuk ve yönetim alanında önemli değişiklikler sağlanırken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı en az 3 yıl görev yapan memurlara da geçiş olanakları sunacak. Ayrıca, sözleşmeli bilişim personeline ait ücretler de belirli kriterlere göre düzenlenecek.

Özel Tüketim Vergisi Düzenlemeleri

Engellilerin araç alımlarındaki ÖTV istisnaları da düzenlenerek, engellilerin %20 yerlilik şartı altında araç alabilmesi sağlanacak. Belediye Kanunu'nda yapılan değişikliklerle 8 yıl disiplin cezası almayan memurlar için ilave kademe hakkı, bu kapsamda da geçerli olacak.

Bu düzenlemeler, Türkiye'deki kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Mecliste alınan bu kararlar, yönetim alanında daha etkin ve verimli bir kamu hizmetinin sağlanmasına yönelik atılmış bir adım olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'deki Kurşunlama Olaylarının Zanlıları Yakalandı
2
Kazakistan'da Düşen Uçak Enkazında Gizemli Delikler Tartışma Yarattı
3
26 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu
5
Silivri'deki Civata Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
6
Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir