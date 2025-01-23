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TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:14
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bu oylama, 2023 yılı boyunca en etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla düzenleniyor. Katılımıyla oylamanın önemine dikkat çeken Karamık, Anadolu Ajansı’nın görsel haber içeriklerindeki katkısının altını çizdi.

Karamık, fotoğrafların sadece anı yakalamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun farklı yönlerini de yansıttığını belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansının...

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansının...

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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