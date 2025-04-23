TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu: Terörsüz Bir Türkiye Vurgusu

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Özel Toplantısında Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan özel oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Artık bu coğrafyada terörü bir araç olarak gören hiçbir anlayışın meşruiyeti kalmamıştır. Silahların susması, örgütlerin şiddetten ilanihaye vazgeçmesi, yalnızca bir temenni değil, milli bekamız için hayati bir zorunluluktur." dedi.

TBMM'nin 105. Yıldönümü Anısına

TBMM Genel Kurulu, 105. yıl dönümünü kutlamak amacıyla toplandı. Kurtulmuş, konuşmasında, "23 Nisan, milletin susturulamayacağının ve yıkılmış bir ülkenin yeniden inşasının mümkün olduğunun ilan edildiği gündür" şeklinde belirtti.

Yeni Anayasa Arayışları

Kurtulmuş, ulusal egemenliğin, millete ait bir onur ve haysiyet mücadelesinin ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Sivil, demokrat, özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa yapma vaktinin geldiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Meclis'in, anayasal düzene olan inancı pekiştirme görevini üstlendiğini belirtti.

Gelecek Nesillere Dikkat Çekildi

Kurtulmuş, "Meclisimizin geleceği; ülkesinin yarınlarını düşünen, bilgili ve fedakar nesillerimizin omuzlarında yükselecektir." diyerek çocukların fikirlerine önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi

TBMM Başkanı, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, bu mücadelenin toplumsal dayanışma ve adalet inancı açısından da hayati olduğunu belirtti. "Terörsüz Türkiye daha adil, eğitimli ve kalkınmış bir ülke demektir," dedi.

Kapsayıcı Toplumsal Düzen Vurgusu

Kurtulmuş, toplumsal barışın sağlanması için kapsayıcı, adil ve çoğulcu bir toplumsal düzenin inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Herkesin kendini eşit ve onurlu hissettiği bir Türkiye, terörün beslendiği tüm zeminleri ortadan kaldıracaktır" dedi.

23 Nisan'ın Anlamı ve Önemi

Thomas Jefferson'un, "Bir devletin gerçek gücü, çocukların geleceği için nasıl bir ortam oluşturduğuyla ölçülür" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, TBMM'nin kuruluşunun, halkın iradesinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu meclisin yalnızca yasa yapmadığını, bir arada yaşamanın iklimini de inşa ettiğini belirtti.

Milletin Vekaletinin Önemi

Kurtulmuş, "23 Nisan, bir milletin yeniden dirildiği gündür. O günden bugüne TBMM, milletin iradesinin ta kendisidir" diyerek, milletin yönetime katılımının önemine dikkat çekti.

Sonuç Olarak

TBMM Başkanı, İstanbul'daki depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah bu milleti her türlü kazadan, beladan korusun; milletimiz var olsun, Cumhuriyetimiz daim olsun" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.