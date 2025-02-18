TBMM Genel Kurulu'nda Algı ve Siyasi Eleştiriler Gündemde

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Ne yaparsanız yapın, hangi algı oyunlarını devreye sokarsanız sokun, küresel güçlerin ve onların oyununa gelenlerin, bu milletin iradesine zincir vuramayacaklarını haykırmak istiyorum," dedi.

Genel Kurulda söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bazı siyasetçiler ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaları eleştirdi. Özdağ, "Belediye başkanlarının suç işlediği iddiasıyla görevden alınarak yerlerine kayyum atanmaması bir ayıptır. Biz, insanlar suç işlendiğinde objektif ve bağımsız yargı ile görevden alınmalı, yerlerine seçim yapılmalıdır," ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'a Yönelik Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da, TÜSİAD hakkında başlatılan soruşturmaları sorgulayarak, "TÜSİAD'ın var olan ekonomik problemleri dile getirmesi ne zamandan beri soruşturma konusu olmuştur?" diye sordu. Kavuncu, söz konusu soruşturmanın uluslararası yatırımcılar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise TÜSİAD'ın eleştirilerini arttırarak, "TÜSİAD, sivil toplum kuruluşu olmaktan ziyade adeta bir komitacılık yapmaktadır. Bu tür vesayetçi eğilimler, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakmıştır," dedi.

Hükümetten Tepkiler ve Ekonomik Durum

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı görevlendirmeyi eleştirdi ve adalet ve barış mücadelesinin süreceğini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Türkiye'nin ekonomik krizin içinde bulunduğunu ve yurttaşların geçim zorluğu yaşadığını dile getirdi.

Son olarak, Akbaşoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri vurgulayarak, "Türkiye'nin yükselişini istemeyenler eleştiri oklarını yöneltecektir, ancak biz yolumuzdan dönmeyeceğiz," dedi. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bir bir gerçekleştirileceğine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.