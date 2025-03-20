TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar ve Eğitim Teşvikleri

TBMM Genel Kurulu'nda eğitim teşvikleri ve yargı bağımsızlığı üzerine tartışmalar yaşandı, gerilim tırmandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:49
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar ve Eğitim Teşvikleri

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Eğitim Teşvikleri Konuşuldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine verilen devlet teşvikleri" hakkında yaptığı konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli adımlar atıldığını ifade etti. Cıngı, mesleki eğitimdeki oranların %36 olduğunu belirterek, öğrencilerin temel mesleki beceriler kazanmasının hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, meslek lisesi mezunları için özel kontenjanlar ayrıldığını da açıkladı.

Yargının Tarafsızlığı Üzerine Endişeler

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yargının tarafsızlığının tehdit altında olduğunu belirterek, kuvvetler ayrılığının sağlanamadığını savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını hatırlatan Akalın, yaşananların hukuk ve demokrasiye olan güveni sarsıldığını öne sürdü.

Almanya'daki Irkçılık İddiaları

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "Almanya'da Türk ve Müslümanlara karşı işlenen cinayetler ve ırkçılık" konusunu gündeme getirdi. Yüksel, artan yabancı karşıtlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını, Alman hükümetinin bu konuda tedbir alması gerektiğini söyledi.

Genel Kurulda Tartışma Ortamı

Genel Kurulda, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddialarıyla ilgili açıklamaları üzerine tartışma yaşandı. CHP milletvekilleri, Baykan’ın konuşması sırasında sıralara vurarak protesto etti.

Tartışmalar, Baykan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında da devam ederken, Başarır ayağa kalkarak Baykan’a kolonya şişesi fırlattı. Bu olay üzerine Meclis Başkanvekili Önder, tartışmaların kızışması nedeniyle birleşime ara verdi.

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