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TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalar ve Hayvan Hakları Üzerine Değerlendirmeler

TBMM'de hayvan hakları, emekli maaşları ve Hatay'ın durumu üzerine önemli tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:25
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalar ve Hayvan Hakları Üzerine Değerlendirmeler

TBMM Genel Kurulu'nda Sıcak Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleşen oturumda, siyasiler gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundular.

Hayvan Hakları Üzerine Görüşler

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı açıklamada, AK Parti belediyelerinin hayvan barınakları konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Usta, "Hepsinin barınakları var ve en iyi örnekler bizim belediyelerimizde. Bugün sorumluluktan kaçanlar, bütçelerini hayvan hakları için ayırmak yerine başka alanlara yönlendiriyorlar," dedi.

Hatay'ın Durumu ve Deprem Süreci

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 85. yıl dönümünde, bölgenin deprem felaketinden halen etkilenmeye devam ettiğini vurguladı. Kaya, "Hatay'ın adeta kaderine terk edildiğini üzülerek görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Emekli Maaşları Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Madem vergi paketi içinde emekli maaşları gündeme geliyor, acilen bu 2 bin 500 liralık zammın yapılması gereklidir," şeklinde konuştu.

MHP ve Kıbrıs Konusu

Erkan Akçay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına atıfta bulunarak, "Kıbrıs vatandır, bu davaya sahip çıkmak her vatan evladının görevidir," dedi.

Kanun Teklifleri Üzerine Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin toplumda geniş bir karşıt görüş bulduğuna dikkat çekti. Başarır, "Tüm sorumluluklar belediye başkanlarımıza yüklenmiş, peki merkezi yönetimin bir sorumluluğu var mı?" sorusunu yöneltti.

İktidarın Kadın Politikasına Yönelik Eleştiriler

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, iktidarın kadın politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Verdiğimiz önergenin iade edilmesine karşıyız. Bu durum, kadınların toplumda temsil edilmesine zarar veriyor," şeklinde yorumladı.

Uluslararası Adalet Divanı’nın Kararı

Usta, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini kınayan kararını olumlu bulduğunu belirtti ve bu kararın sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmalar, hayvan hakları, emekli maaşları ve sosyal adalet gibi önemli konulara dair çeşitli görüşlerin ifade edildiği bir platform oldu.

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