TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Toplantısı Yapıldı

TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İslamofobi ve ırkçılığı ele almak üzere toplandı. Komisyona başkanlık eden AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, ırkçılığın ve İslam düşmanlığının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Deniz Güler'in Açıklamaları

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine dayanarak, Avrupa'da Müslümanların karşılaştığı ön yargıları detaylandırdı. Güler, "Avrupa'da Müslümanların yaklaşık %40'ı olumsuz bir bakış açısıyla karşılaşıyor, %27'si dışlanıyor ve yaklaşık dörtte biri ayrımcılığa uğruyor" ifadelerini kullandı.

İslamofobinin Nedenleri

Komisyonda sunum gerçekleştiren Güler, İslamofobinin dört ana nedeni olduğunu belirtti:

Kültürel farklılıklar

Küresel güvenlik kaygıları

Bilgi eksikliği

Siyasi faktörler

Güler, özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından Müslümanların terör ile ilişkilendirilmesinin, önyargıların beslenmesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, bazı siyasi liderlerin ve aşırı sağcı grupların bu durumu kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığına dikkat çekti.

Medya ve Sosyal Medyanın Rolü

Sosyal medyada nefret söylemleri ve aşağılayıcı ifadelerin yaygınlaştığını dile getiren Güler, "Medya söyleminde terör, saldırı gibi terimlerin Müslümanlarla özdeşleştirildiği görülmekte" şeklinde konuştu. Geleneksel ve dijital medyada İslam'ın genellikle şiddetle ilişkilendirildiği de gözlemlenen bir gerçek.

Öneriler ve Gelecek Stratejileri

Güler, İslamofobik söylemlere karşı RTÜK'ün çeşitli önlemler aldığını belirtti. Medya çalışanlarına yönelik eğitimlerle farkındalık oluşturulmasını önerdi ve İslamofobiyi engellemek adına hukuki düzenlemelerin gerekliliğine değindi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.