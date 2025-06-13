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TBMM Komisyonu Düzce ve Sakarya'daki Zirai Don Zararlarını İnceledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Düzce ve Sakarya'daki bahçelerde zirai donun etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 20:41
TBMM Komisyonu Düzce ve Sakarya'daki Zirai Don Zararlarını İnceledi

TBMM Komisyonu Düzce ve Sakarya'daki Zirai Don Zararlarını İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Düzce ve Sakarya'da zirai dondan etkilenen bahçeleri kapsamlı bir şekilde inceledi. Komisyon Başkanı Adem Korkmaz , gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ciddi sorunlar olduğunu belirtti ve fındık bahçelerinde yaşanan zararları vurguladı.

Fındık Bahçelerinde Ciddi Hasar

Düzce'deki fındık bahçelerinde yapılan incelemelerde, özellikle 400 rakımın üzerindeki alanlarda hasarın %100 oranında olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bu yıl ürün yok fakat ağaçların dallarında da hasarlar ciddi. Bunların önümüzdeki yıllara hazırlanması gerekiyor," dedi.

Korkmaz, Düzce'nin tarımsal ekonomisinde fındığın büyük bir yer tuttuğunu belirterek, yüksek kesimlerin coğrafi yapısının da fındık için son derece uygun olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin Bilgilendirilmesi ve Destek Süreci

Komisyon Başkanı, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve bahçelerin bakımına yönelik aktif çalışmaların yürütüldüğünü de kaydetti. "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmalarını gözlemlemek de önemli," diyen Korkmaz, komisyon raporunda bölgede yaşanan zararın ciddiyetine dair detaylar vereceklerinin altını çizdi.

Sakarya'da Ayva ve Üzüm Bahçeleri İncelendi

İncelemenin ardından Sakarya'ya geçen komisyon üyeleri, Geyve ve Pamukova ilçelerinde ayva ve üzüm bahçelerinde de detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Burada, çiftçilerle görüşerek sorun ve çözümler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yapılan incelemelere AK Parti Sakarya milletvekilleri ile yerel yöneticiler de eşlik ederken, Düzce Valisi Selçuk Aslan da toplantıya katıldı. Toplantıda, zirai don olayının ekonomik etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce'de fındık...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce'de fındık bahçelerinde zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce'de fındık...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce'de fındık bahçelerinde zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

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