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TBMM'nin 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan'da TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:33
TBMM'nin 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

TBMM'nin 105. Yıl Dönümü Töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde anlamlı bir tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Anıta Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan bir çelenk bıraktı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Katılan İsimler

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve TBMM idari personeli de törende yer aldı.

Anıtkabir Ziyareti

Törenden sonra, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, topluca Anıtkabir'e geçti. Bu uygulamanın, makam aracı yoğunluğunu azaltmak amacıyla geçtiğimiz yıl TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatıldığı belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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