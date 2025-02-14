TBMM Türkiye-Pakistan Hükümlü Nakli Anlaşmasını Onayladı

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Adım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında hükümlülerin nakli anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiği açıklandı.

Yangın ve Hesap Vermeme Hakkında İddialar

Teklif üzerine konuşmalar yapan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangını hatırlatarak, olayla ilgili sorumluların hâlâ ortaya çıkarılmadığını savundu. Kaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Meclisin denetleme fonksiyonunu kalmadığını iddia etti.

“Parlamenter sistemin bir özelliğiydi gensoru. 20 milletvekili herhangi bir bakana karşı güvensizlik duyuyorsa o bakan hakkında gensoru talep edebiliyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gensoru müessesesini ortadan kaldırdınız.” ifadelerine yer veren Kaya, Meclis'in yeterince etkili olmadığını ileri sürdü.

İYİ Parti'den Soruşturma Önergesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle muhalefet partisi milletvekillerinin Meclis’e bir soruşturma önergesi verdiğini belirtti. Çömez, AK Parti'li milletvekillerine de bu önergeyi imzalamaları için çağrıda bulundu.

Tarihsel Kardeşlik İlişkisi

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihsel ve derin köklere sahip olduğunu vurguladı. “Pakistan-Türkiye işbirliği aynı zamanda kardeşlik ve geleceği birlikte paylaşma arzusunu da taşımaktadır.” diyerek, iki ülke arasındaki dostluğun önemine dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, iktidarın kadına şiddetle mücadeledeki yaklaşımını eleştirdi ve adalet mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Demokrasi Sorunları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin giderek demokrasiden uzaklaştığını iddia ederek yürütmenin yargı ve Meclis üzerindeki denetiminin kaybolduğunu vurguladı. Başarır, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde bakanlar hakkında soruşturma açılabilmesi oldukça kolaydı.” dedi.

Pakistan ile İşbirliğinin Güçlenmesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin tarihsel dostluk, stratejik işbirliği ve kültürel birliktelik gibi pek çok başlık altında değerlendirilebileceğini belirtti. “Türkiye ve Pakistan uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemekte ve bu anlaşma ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir.” şeklinde konuştu.

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi 18 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.