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TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu, 90 bin çiftçiyi etkileyen zirai don hasarını değerlendirmek üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:05
TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Toplandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, zirai don olayının yaklaşık 90 bin çiftçiyi etkilediğini belirterek, "Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar lira, ödenen don hasarımız ise 1,5 milyar lira olarak şu ana kadar karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Komisyon Başkanı Adem Korkmaz Saha Ziyaretlerini Sürdürüyor

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Korkmaz, saha ziyaretlerine devam ettiklerini ve Karadeniz ile Ege bölgelerinde dondan etkilenen alanları ziyaret etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Üzerine Çalıştaylar Düzenlenecek

Korkmaz, ayrıca "Küresel ısınma ve iklim değişikliği gerçeğinde sürdürülebilir tarımsal üretim" ile "Sürdürülebilir tarımsal üretim için Türkiye'de tarımsal sigorta sisteminin yeniden yapılandırılması" konularında iki çalışma düzenleyeceklerini duyurdu.

Don Olayının Etkileri ve Hasar Verileri

SEDDK Başkan Yardımcısı Sezgin, sunumunda don olayının sonuçlarına ilişkin dikkat çekici verileri paylaştı. TARSİM poliçesi olan ve zirai don teminatı içeren çiftçilere yönelik olarak 74 milyar lira teminat sağlandığını, 7 milyar lira prim alındığını belirtti. 184 bin poliçeden neredeyse yüzde 62’sinin hasar gördüğünü vurguladı.

Üzüm Hasarı Ön Planda

Zirai dondan en çok etkilenen ürünün üzüm olduğu ifade edildi. Üzüm hasarlarının neredeyse yüzde 52

Sigorta Farkındalığı ve İş Birliği Önerileri

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, iklim koşullarındaki değişikliklerin çiftçiler için yeni riskler oluşturabileceğini kaydetti. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay ise, üreticilerin sigorta konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada)...

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada)...

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada) başkanlığında toplandı.

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