TCDD 80 İşçi Alımı: İzmir, Haydarpaşa ve Vangölü Feribot Müdürlüklerine Başvurular İŞKUR'da

TCDD 80 İşçi Alımı İlanı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğü için toplam 80 işçi alımı yapacağını duyurdu.

Alım Şekli ve Sayısı

Kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav sonucu 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere toplam 80 işçi istihdam edilecek.

Başvuru Süreci

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar başvurularını yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

Özel Şartlar ve Belgeler

Özel şartlar, istenilen belgeler ve kabul edilen okul bölümleri http://www.tcdd.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.