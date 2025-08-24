DOLAR
TCG Anadolu liderliğinde TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreni İstanbul Boğazı'nda

TCG Anadolu liderliğindeki filonun katıldığı TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreni, saat 14.45'te Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girişle başladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:37
Geçit töreni denizden başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Etkinlik kapsamında TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Geçit töreni, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenleniyor ve tören Yavuz Sultan Selim Köprüsü önünden başladı.

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona ile TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

