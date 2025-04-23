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TCG Fırtına Hücumbotu Kocaeli'de Ziyarete Açıldı

Kocaeli'de 23 Nisan dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı. Çocuklar, gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:22
TCG Fırtına Hücumbotu Kocaeli'de Ziyarete Açıldı

Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı. Etkinlik, İzmit Marina'da düzenlenirken, gemi kent sakinlerinin büyük ilgisini çekti.

Çocuklar Gemiyi Yakından İnceledi

Marinaya çocuklarıyla gelen ziyaretçiler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin rüzgar sınıfı hücumbotunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. Ziyaretçilere, geminin hikayesini ve özelliklerini anlatan mürettebat, katılanların merakını giderdi.

Etkinliğe katılan Taha Şafak, "Gezi benim için çok güzel oldu. Hem gezdim hem öğrendim. O dönemin teknolojisiyle bu kadar şeyin yapılabilmiş olması çok güzel," dedi.

Vali Aktaş TCG Fırtına'yı Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı tarafından TCG Fırtına hücumbotunda düzenlenen şehit yakınları ve gazilere yönelik yemeğe katıldı. Programda, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, şehit yakınları, gaziler ve aileleri de yer aldı.

Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 23 Nisan etkinliklerinin devam ettiğini vurguladı. Çocukların bayramını kutlayan Aktaş, TBMM'nin kurulmasında ve Cumhuriyetin inşasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere teşekkür etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı. Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı. Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

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