Tek Kollu Robotik Cerrahi Türkiye'de İlk Kez Memorial Şişli'de

Türkiye'de cerrahi alanda önemli bir dönüm noktası yaşandı. Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümü, tek kollu robotik cerrahiyi ülkemizde ilk kez uygulayarak dört-beş kesi yerine tek kesiden ameliyat imkânı sunan yeni bir yöntemi hayata geçirdi.

Hastaya çok daha minimal bir travma

Prof. Dr. Murat Binbay, cerrahide teknolojik evrimin açık ameliyatlardan robotik cerrahiye doğru ilerlediğini belirterek bu alanda yeni bir aşamaya geçildiğini vurguladı. Prof. Dr. Binbay şu ifadeleri kullandı: ”Tek kollu robotik cerrahi, hastaya yalnızca tek bir noktadan girilerek gerçekleştiriliyor. Dört-beş kesi yerine yaklaşık iki buçuk santimetrelik tek bir kesiyle ameliyat yapılabiliyor. Bu da hastaya çok daha minimal bir travma uygulanmasını sağlıyor”.

Daha az ağrı, daha hızlı taburculuk

Yöntemin hasta konforunu belirgin şekilde artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Binbay, ameliyat sonrası sürecin klasik yöntemlere göre çok daha rahat geçtiğini aktardı: ”Bu sistemle hastalarda ağrı neredeyse yok denecek kadar az. Çoğu hastaya ağrı kesici dahi vermiyoruz. Hastaları bir gün sonra taburcu edebiliyoruz ve ameliyatları genellikle drensiz gerçekleştiriyoruz”.

Türkiye'de ilk uygulama

Tek kollu robotik cerrahiyi Türkiye'de ilk uygulayan hekim olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Murat Binbay, kısa sürede elde ettikleri deneyimi paylaştı: ”Türkiye’de tek kollu robotik cerrahiyi ilk uygulayan ve ilk sertifikasyonu tamamlayan hekim olmanın gururunu yaşıyorum. Yaklaşık 10 günlük sürede 8 ameliyat gerçekleştirdik. Şu ana kadar hiçbir hastamızda dren kullanmadık ve hastalarımız son derece memnun.”

Hangi ameliyatlarda kullanılıyor

Tek kollu robotik cerrahi başta ürolojik ameliyatlar olmak üzere birçok alanda uygulanıyor. Prof. Dr. Binbay, özellikle prostat ve böbrek kanseri ameliyatlarında önemli avantajlar sunduğunu belirterek şunları söyledi: ”Prostat kanseri ameliyatlarında, daha sınırlı cerrahilerde sinirleri daha iyi koruyabildiğimiz teknik imkânlar sunuyor. Bunun dışında böbrek kanserleri, iyi huylu prostat büyümesi ve çocuklarda görülen bazı darlıklarda da etkili şekilde kullanılıyor”.

Sadece ürolojiyle sınırlı değil

Prof. Dr. Binbay, yöntemin farklı branşlarda da yeni cerrahi yaklaşımların önünü açtığını ifade etti: ”Kadın doğumda karın açılmadan vajinal yoldan, genel cerrahide ise bazı rektum tümörlerinde bağırsak kesilmeden ameliyat yapılabiliyor. Kulak burun boğazda dil kökü tümörleri ağız içinden, göğüs cerrahisinde ise dar alanlarda çok daha güvenli şekilde çalışılabiliyor.”

Ameliyatı robot değil, cerrah yapıyor

Teknolojinin cerraha yardımcı bir araç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Binbay, ”Ameliyatı robot yapmıyor, doktor yapıyor. Robotu bir yardımcı alet gibi düşünmek gerekir. Tüm kontrol cerrahın elinde. Bu teknikle kanama daha az, görüntü daha net ve sinir koruyucu cerrahi çok daha başarılı” diyerek operasyonun sorumluluğunun cerrahta olduğunu hatırlattı.

Oyunu değiştiren bir teknoloji

Prof. Dr. Binbay, tek kollu robotik cerrahinin sunduğu avantajları özetleyerek yöntemi şu sözlerle tanımladı: ”Daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi, dren kullanılmaması ve yüksek konfor sunan, çağın en ileri cerrahi teknolojilerinden biriyle ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle bu sistemi oyunu değiştiren bir teknoloji olarak tanımlamak mümkün.”

PROF. DR. MURAT BİNBAY