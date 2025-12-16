Tekirdağ'a 423 Yeni Araç: Büyükşehir’den Tamamı Öz Kaynak Yatırımı

Belediye filosu yenilendi, uzun vadeli kira yükü azaltıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kent genelinde daha hızlı, etkin ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla tamamı öz kaynaklarla temin edilen 423 yeni aracı bünyesine kattı.

Ulaşım, altyapı, fen işleri, itfaiye, zabıta, sosyal hizmetler ve birçok farklı birimde kullanılmak üzere yapılan alımlarla belediyenin araç ve iş makinesi filosu önemli ölçüde yenilendi. Belediye, daha önce kiralama yöntemiyle kullanılan araçları, yaklaşık iki yıllık kira bedeline denk gelen maliyetle satın alarak daimi envanterine dahil etti; bu sayede uzun vadeli kira giderlerinin önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in göreve başladığı 2024 yılı Nisan ayından bu yana, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesine toplam 1 milyar 980 milyon 903 bin TLlik yatırımla 423 araç kazandırıldı. Araçların satın alma yoluyla temin edilmesi sayesinde yalnızca 2026 yılı için öngörülen 649 milyon 500 bin TLlik kira gideri ortadan kaldırıldı ve araçlar Tekirdağ’ın mülkiyetine geçti.

Lansman: 180 araç sergilendi

Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen lansmanda, satın alınan 423 araçtan 180i vatandaşların beğenisine sunuldu. Lansmanda itfaiye ve acil yardım araçları, yol çizgi ve bakım ekipmanları, kanal temizleme ve görüntüleme sistemleri, su tankerleri, vidanjörler, toplu taşıma otobüsleri, elektrikli araçlar ve çevre dostu temizlik araçları sergilendi. Sergilenen araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Dr. Candan Yüceer lansmanda şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık iki yıllık kiralama bedeline denk gelen bir maliyetle filomuza kazandırdığımız 423 araç, yalnızca bir araç alımı değil; afetlere hazırlıktan altyapıya, ulaşımdan çevre temizliğine kadar birçok alanda hizmet gücümüzü artıran stratejik bir yatırımdır. Bu araçlar, belediyemizin kendi mülkiyetinde uzun yıllar boyunca Tekirdağlı hemşehrilerimize hizmet edecek."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi Topçu da, "Tekirdağ halkına daha iyi daha kaliteli hizmet sunmak adına bu araçlar çok kıymetli. Hizmet anlamında şehrimize değer katacağına inanıyoruz. Belediye başkanımızın talimatları geldiği günden beri böyle. Kiralama yöntemini bırakacağız kendi kaynaklarımız ve kendi öz varlığımız ile yapacağız" dedi.

Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale hızı ve hizmet kapasitesinin artması; altyapı ve üstyapı çalışmalarında daha sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunulması hedefleniyor.

