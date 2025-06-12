Tekirdağ'da 1014 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir evde tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair aldıkları bilgi üzerine Çorlu ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada, 1014 sikkeye ek olarak 3 dedektör ve hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen sikkelerin hangi döneme ait olduğu ise yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1014 sikke, 3 dedektör ve hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.