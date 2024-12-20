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Tekirdağ'da 12 Zanlı Tarihi Eser Dolandırıcılığı İle Tutuklandı

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişiyi dolandıran 12 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:54
Tekirdağ'da 12 Zanlı Tarihi Eser Dolandırıcılığı İle Tutuklandı

Dolandırıcılık Olayı Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişiyi 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Suç Örgütünün Yöntemi

Alınan bilgilere göre, suç örgütü üyeleri ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan altınlar olduğunu belirterek, uygun bir fiyatla satmak için 3 kişiyle anlaştı.

Şüpheliler, sözde tarihi eser niteliğindeki altınları teslim etmek üzere anlaştıkları kişilerle kendi araçlarına bindirerek, ücra bir bölgeye götürdü. Bu sırada, polis yelekleri giyen ve bölgeye sonradan gelen suç örgütü üyeleri, sahte bir baskın yaparak paralara el koyarak olay yerinden ayrıldı.

Mağdurların Şikayeti Üzerine Operasyon

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi. 5 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurların ifadesi, ciddi bir suç soruşturmasına yol açtı.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Asayiş Şube ekipleri bu dolandırıcılık olayına yönelik bir çalışma başlattı.

Zanlıların Gözaltına Alınması

Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlı arasında, çeşitli belediyelerde çalışanlar, emlakçılar ve tesisatçılar da yer almakta. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı iddia edilen polis yeleği ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.Ç. (42), Y.Ç. (23), M.D. (43), S.T. (37), T.P. (26), E.İ. (44), Ü.P. (42), R.Ç. (49), O.E. (33), A.O.S. (44), M.K.K. (40), ve A.S. (49) tutuklandı.

Suç örgütü lideri olarak nitelenen ve 6 suç kaydı bulunan M.Ç.'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi, 1 suç kaydı bulunan M.D.'nin Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü, 5 suç kaydı olan T.P. ve 6 suç kaydı bulunan E.İ.'nin de Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı olarak çalıştığı öğrenildi.

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