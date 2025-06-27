Tekirdağ'da 21. Geleneksel Yayla Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da Geleneksel Yayla Şenlikleri Rüzgarı

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 21. Geleneksel Yayla Şenlikleri başladı. Etkinlik, Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirildi ve katılan protokol üyeleri, Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve ekibi tarafından kemençe eşliğinde karşılandı.

Şenlik alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, bölgedeki esnaflarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşlar, şenlik boyunca Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, kuymak ve lahana sarması gibi Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini sergileyen stantları gezme fırsatı buldu.

Vali Vekili'nden Destek Mesajı

Şenlikte yapılan konuşmalarda, Vali Vekili Mustafa Güler, Karadeniz kültürünün Tekirdağ'da büyük bir özenle yaşatıldığını vurguladı. Güler, Karadeniz insanının kültürünü her yerde yaşatma kararlılığının altını çizerken, şenliklerin kente önemli bir renk kattığını ifade etti.

Birlikteliğin Gücü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, yayla şenliklerinin dayanışmanın ve birlikteliğin güzel bir örneği olduğunu belirtti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, 21 yıldır memleketlerinden uzakta Karadeniz kültürünü yaşattıklarını belirterek, şenliklerin büyümesine katkı sağlayan tüm destekçilere teşekkür etti.

Horonla Coşku Dolu Anlar

Konuşmaların ardından, yöresel kıyafet giyen kadınlar ve katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynayarak etkinliğin coşkusunu paylaştı. Şenliğe CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve parti temsilcileri de katıldı.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle zenginleşen şenlik, pazar günü sona erecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı. Yöresel kıyafet giyen kadınlar ve şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "21. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı. Yöresel kıyafet giyen kadınlar ve şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendi.