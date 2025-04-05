Tekirdağ'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, aile içi çatışma sonucu meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, M.G adıyla bilinen şahıs, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'taki aile apartmanında, abisinin eşi Melike Garip ve yeğenleri Ferdi Garip ile Emine Bahar Tunalı ile tartışmaya başladı.

Tartışma Kanlı Bitti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.G, belinden çıkardığı tabancasıyla yengesi ve yeğenlerine ateş açtı. Olay sonrası bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası Melike Garip ve Ferdi Garip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Emine Bahar Tunalı ise, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından M.G., suç aleti olan silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.