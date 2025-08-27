Tekirdağ'da Çiftçilerden Konteyner ve Tel Örgü Tepkisi

Yeniçiftlik'te çiftçilerin tepkisi büyüyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sakinleri, tarım arazilerine yerleştirilen konteyner evler ve çekilen tel örgüler nedeniyle mağdur olduklarını bildirdi. Çiftçiler, uygulama yüzünden tarlalarına girmek ve ekim yapmakta zorlandıklarını belirterek engellerin kaldırılmasını talep etti.

Vatandaşlardan Ramadan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağa rağmen bölgeye konteynerlerin konulmaya devam ettiğini söyledi. Er, arazilerin Büyük Ova Projesi kapsamında olduğunu vurgulayarak, "Üzerine tel örgü çekilemez, konteyner konulamaz, ağaç dikilemez. Ancak hisseler arsa gibi satılıyor, konteynerler yerleştiriliyor. Biz çiftçilik yapmak istiyoruz. Yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Er ayrıca tel örgülerin zaman zaman söküldüğünü, ancak kısa süre sonra yeniden çekildiğini dile getirdi.

Çiftçiler çözüm istiyor

Çiftçilerden Ergün Kırçak da tel örgüler nedeniyle mağduriyet yaşadığını aktardı. Kırçak, "Konteynerlerin bulunduğu yerde 26 dönüm tarlam var. Kaldırılacak deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu sorun artık bizim gücümüzü aştı. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye müdahalesi sürüyor

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise bölgede tel örgüler ve konteynerlerin kaldırılması için belediye olarak gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

