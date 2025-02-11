Tekirdağ'da Deniz Suyunun Çekilmesi: Bilimsel Açıklama

Tekirdağ'da Deniz Suyunun Çekilmesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yeri 5-10 metre çekildi. Bu durum, sahildeki kayalıkların ve 'Kral Yolu' olarak bilinen yoldan bir kısmının su yüzeyine çıkmasına sebep oldu.

Bilim İnsanlarından Açıklama

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, bu çekilmenin olağan bir durum olduğunu belirtti. Özşahin, açıklamalarında "Bu çekilme meteorolojik bir olaydan kaynaklanıyor ve insanların tedirgin olmasına gerek yok. Mevsimsel olarak rüzgârın sürekli aynı yönde esmesi sonucunda bu olay meydana geliyor." diye konuştu.

Sakinlerden Değerlendirmeler

Kent sakinleri, denizdeki çekilmeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Mahallede yaşayan Hüseyin Sakalar, yılda bir kez bu durumun meydana geldiğini dile getirerek, "Normal zamanlarda kayalar görünmüyor. Çekilme ile beraber kayalar iyice ortaya çıktı ve insanlar bunu görünce şaşırıyor. Bu olay başka illerde de oluyor; denizlerde mevsimsel bir durumdur." dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde çekilme yaşandı. Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yer yer 5-10 metre çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde çekilme yaşandı. Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yer yer 5-10 metre çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.