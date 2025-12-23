DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,67 -0,61%
ALTIN
6.172,96 -1,14%
BITCOIN
3.745.477,37 1,04%

Tekirdağ'da Gerçeğini Aratmayan Arama Kurtarma Tatbikatı

Tekirdağ Büyükşehir'in Eski Tekel Şarap Fabrikası'nda düzenlenen tatbikatta TBAK gönüllüleri ve itfaiye ekipleri enkaz kurtarma tekniklerini uyguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:49
Tekirdağ'da Gerçeğini Aratmayan Arama Kurtarma Tatbikatı

Tekirdağ'da Gerçeğini Aratmayan Arama Kurtarma Tatbikatı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlere karşı hazırlıkları aralıksız sürdürerek Süleymanpaşa'daki Eski Tekel Şarap Fabrikası sahasında geniş kapsamlı bir Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi.

TBAK ve itfaiye ekipleri enkazda müdahale etti

Eğitime Tekirdağ Büyükşehir Arama Kurtarma (TBAK) gönüllüleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katıldı. Tatbikatta enkaz altından yaralı tahliyesi, yatay ve dikey beton kırma çalışmaları ve yüksekten iple iniş teknikleri uygulandı. Bu uygulamalarla gönüllü ekiplerin afet anındaki pratik kabiliyetleri artırılmak ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilmek istendi.

Başkan Yüceer sahada inceleme yaptı

Tatbikatı yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ekiplerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi aldı ve sahada görev yapan personele teşekkür etti. Başkan Yüceer şunları söyledi: "Her türlü afete karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Büyükşehir Belediyemiz, TESKİ ve tüm iştiraklerimizle birlikte çok daha donanımlı bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi yüksek. Bu bilinçle ayakta kalacak, güçlü ve organize bir yapıyla krizleri en doğru şekilde yöneteceğiz. Hedefimiz, ihtiyaç duydukları her an hemşerilerimizin yanında olabilmektir."

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 2026 yılında gönüllü arama kurtarma ekip sayısının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda başvuru ve eğitim süreçleri başlatıldı ve arama kurtarma eğitimleri ile tatbikatların düzenli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR ARAMA KURTARMA (TBAK) GÖNÜLLÜLERİ VE İTFAİYE EKİPLERİNİN KATILDIĞI EĞİTİMDE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR ARAMA KURTARMA (TBAK) GÖNÜLLÜLERİ VE İTFAİYE EKİPLERİNİN KATILDIĞI EĞİTİMDE, GERÇEKÇİ BİR AFET SENARYOSU ÜZERİNDE ÇALIŞILDI.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFETLERE KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinar'da Kaçış Rampası Projesinde Kritik Aşama
2
Denizli'de ağrısız tüp mide: Perigastrik blokajla hızlı iyileşme
3
ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı
4
Pendik'te Işıl Öykü Dinç Davasında Sanık 2. Kez Hakim Karşısında
5
Çavdarhisar'da Hayvan İşletmelerinde Dezenfeksiyon: Salgınlara Karşı Önlem
6
Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler
7
HPV Yaygın Ama Önlenebilir: Aşı, Kontrol ve Korunma

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi