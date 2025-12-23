Tekirdağ'da Gerçeğini Aratmayan Arama Kurtarma Tatbikatı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlere karşı hazırlıkları aralıksız sürdürerek Süleymanpaşa'daki Eski Tekel Şarap Fabrikası sahasında geniş kapsamlı bir Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi.

TBAK ve itfaiye ekipleri enkazda müdahale etti

Eğitime Tekirdağ Büyükşehir Arama Kurtarma (TBAK) gönüllüleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri katıldı. Tatbikatta enkaz altından yaralı tahliyesi, yatay ve dikey beton kırma çalışmaları ve yüksekten iple iniş teknikleri uygulandı. Bu uygulamalarla gönüllü ekiplerin afet anındaki pratik kabiliyetleri artırılmak ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilmek istendi.

Başkan Yüceer sahada inceleme yaptı

Tatbikatı yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ekiplerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi aldı ve sahada görev yapan personele teşekkür etti. Başkan Yüceer şunları söyledi: "Her türlü afete karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Büyükşehir Belediyemiz, TESKİ ve tüm iştiraklerimizle birlikte çok daha donanımlı bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi yüksek. Bu bilinçle ayakta kalacak, güçlü ve organize bir yapıyla krizleri en doğru şekilde yöneteceğiz. Hedefimiz, ihtiyaç duydukları her an hemşerilerimizin yanında olabilmektir."

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 2026 yılında gönüllü arama kurtarma ekip sayısının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda başvuru ve eğitim süreçleri başlatıldı ve arama kurtarma eğitimleri ile tatbikatların düzenli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

