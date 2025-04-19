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Tekirdağ'da Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü: Sis Etkisini Artırdı

Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü. Trafik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 10:05
Tekirdağ'da Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü: Sis Etkisini Artırdı

Tekirdağ'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kentin birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü.

Bu durum, özellikle Muratlı, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yollarında dikkat çekici oldu. Sis dolayısıyla, trafik ekipleri çeşitli önlemler alarak bazı kavşaklarda güvenliği sağladı.

Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ'da, bekleniyor ki sisin etkisi öğleden sonra azalacak.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

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