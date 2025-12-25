Tekirdağ'da Marketlere Kapsamlı Denetim: Fahiş Fiyatlara Sıkı Takip

Denetimin Amacı ve Kapsamı

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ genelinde temel tüketim ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler eş zamanlı olarak marketler, restoranlar ve gıda satışı yapan işletmeler üzerinde yoğunlaştı.

İnceleme Başlıkları

Kontrollerde özellikle yeni asgari ücret rakamı açıklanmadan önce fiyat artışına gidilip gidilmediği titizlikle araştırıldı. Ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu kontrol ederken, fiyat değişimlerinin hangi tarihlerde yapıldığını da kayıtlar üzerinden tek tek inceledi.

Denetimler yalnızca fiyatlarla sınırlı kalmadı; ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen şartları da detaylı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamlı incelemeler tüketicinin korunması ve piyasada adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla yürütüldü.

Sonuç ve İlerleyen Süreç

Yetkililer, gerçekleştirilen kontrollerin bulgularına göre gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtirken, denetimlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini duyurdu.

