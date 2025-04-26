Tekirdağ'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası Can Aldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Misinli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Arda Ahmet Yılmaz adlı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Yılmaz, 39 ADL 296 plakalı motosikletiyle, G.A. idaresindeki 34 BMP 428 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan H.Y., yol üzerine savruldu. Olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, durumu hemen kontrol altına aldı.

Yapılan ilk incelemelerde, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.Y. ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna gönderilirken, hafif ticari aracın sürücüsü G.A. ifadesinin alınması için jandarma karakolu'na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Ergene ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.