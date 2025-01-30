Tekirdağ'da Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Anma Etkinliği

Tekirdağ'da Nüfus Mübadelesi Anma Programı

Tekirdağ'da, Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla start aldı.

Programda Dikkat Çeken Konuşmalar

Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen, programda yaptığı konuşmada, 1923’te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ardından göç yolunda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti. Ergelen, "Bu süreç insanlık tarihinde derin yaralar açtı. Göç, insan eliyle yaratılmış en önemli küresel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu göçlerin birincil sebebi ise savaşlardır. Dünya, vekalet savaşları aracılığıyla adını koyamadığımız bir Üçüncü Dünya Savaşı içerisindedir ve bu çatışmalar giderek sıcak savaşa evrilmektedir. Oysa insanlığın bugün her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı vardır," dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise, vatan gördüğü ülkeyi bırakıp başka bir ülkede hayata tutunmanın zorluğuna dikkat çekti. Başka bir CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, mübadil ailelerin her zaman birbirlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe Katılım Yüksekti

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, siyasi parti temsilcileri ve mübadil aileleri katıldı. Konuşmalardan sonra, mübadiller, atalarını anmak için Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Tekirdağ'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Tekirdağ'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.