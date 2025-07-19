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Tekirdağ'da Piknikte Gölden Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 21:25
Tekirdağ'da Piknikte Gölden Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Kazak Gölü'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için göl kenarına giden Ç.G. (8), burada kayboldu. Ailesi, çocuğun terliklerini bulduktan sonra durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polisler, gölde yaptıkları arama sonucunda, Ç.G.'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aile ve çevre sakinleri, yaşanan bu acı olay karşısında büyük bir üzüntü içinde. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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