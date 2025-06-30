Tekirdağ'da Rüzgarın Kurbanı Olan 4 Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'da Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, şişme botla denize açılan 3’ü çocuk 4 kişi, rüzgar nedeniyle mahsur kaldı. Olay, Çeşmeli Mahallesi'ndeki NATO Limanı'ndan şişme botla denize açılan A.T. (45), S.T. (16), H.H.T. (14) ve M.T. (12) için gerçekleşti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya dönemeyen bu dört kişinin durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi. İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri ile sağlık görevlileri olay yerine intikal etti.

Kurbağa adamların yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde, yaklaşık 2 mil açıkta mahsur kalan 4 kişi güvenli bir şekilde bota alındı ve kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen A.T., S.T., H.H.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi ve Çorlu devlet hastanelerine sevk edildi.

Yapılan kontroller sonrasında, tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde rüzgar nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde rüzgar nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.