Tekirdağ'da Sonbaharın Renkleri: Ganos Dağı Eteklerinde Uçmakdere ve Yeniköy

Doğa tutkunlarına huzurlu rotalar

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor. Uçmakdere ve Yeniköy mahallerindeki ormanlar, sarı, yeşil ve turuncunun sıcak tonlarına büründü.

Bölgeye gelenler, doğayla iç içe; derelerin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyimler yaşıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine şöyle konuştu:

"Uçmakdere, Marmara Denizi kıyısına paralel uzanan, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla bölgenin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biridir. Dağların eteklerinde yer alan Uçmakdere, doğa sporları ve ekoturizm açısından son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Özellikle sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen bölge ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor."

Karaküçük, Ganos Dağları eteklerindeki yürüyüş rotaları ile orman ve deniz manzarasının birleştiği patikaların doğaseverlere sakinlik sunduğunu vurguladı.

"Tekirdağ'ın sonbaharda sunduğu güzellikler herkesi kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın güzelliklerini bölgemizde gelip görmek isteyen herkesi ilimize bekliyoruz."

Sonuç olarak, Tekirdağ yılın her dönemi olduğu gibi sonbaharda da doğa turizmi için cazip rotalar sunuyor ve ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış vaat ediyor.

