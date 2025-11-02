Tekirdağ'da Sonbaharın Renkleri: Ganos Dağı Eteklerinde Uçmakdere ve Yeniköy

Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere ve Yeniköy ormanları sonbaharda sarı, yeşil ve turuncu tonlarına büründü; doğa ve ekoturizm tutkunlarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 10:07
Tekirdağ'da Sonbaharın Renkleri: Ganos Dağı Eteklerinde Uçmakdere ve Yeniköy

Tekirdağ'da Sonbaharın Renkleri: Ganos Dağı Eteklerinde Uçmakdere ve Yeniköy

Doğa tutkunlarına huzurlu rotalar

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor. Uçmakdere ve Yeniköy mahallerindeki ormanlar, sarı, yeşil ve turuncunun sıcak tonlarına büründü.

Bölgeye gelenler, doğayla iç içe; derelerin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyimler yaşıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine şöyle konuştu:

"Uçmakdere, Marmara Denizi kıyısına paralel uzanan, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla bölgenin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biridir. Dağların eteklerinde yer alan Uçmakdere, doğa sporları ve ekoturizm açısından son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Özellikle sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen bölge ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor."

Karaküçük, Ganos Dağları eteklerindeki yürüyüş rotaları ile orman ve deniz manzarasının birleştiği patikaların doğaseverlere sakinlik sunduğunu vurguladı.

"Tekirdağ'ın sonbaharda sunduğu güzellikler herkesi kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın güzelliklerini bölgemizde gelip görmek isteyen herkesi ilimize bekliyoruz."

Sonuç olarak, Tekirdağ yılın her dönemi olduğu gibi sonbaharda da doğa turizmi için cazip rotalar sunuyor ve ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış vaat ediyor.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit...

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti
2
Üner Karabıyık: LGBT propagandasına karşı 'Aile dostu ekosistem' kurulmalı
3
Amsterdam Fatih Camisi Müzeler Gecesi'nde 1000'den Fazla Ziyaretçi Ağırladı
4
YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı
5
Yapay Zeka Adli Bilişimde Fırsat ve Riskler: Hamza Aytaç Doğanay
6
Depremzede Canan Göçmen Hatay'da 30 Sahipsiz Kediye Kucak Açtı
7
Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Sis: Görüş Mesafesi Düştü

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde