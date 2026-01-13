Tekirdağ'da Su Ürünleri Denetimleri Yıl Boyu Aralıksız Sürüyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü eş zamanlı denetimlerle sürdürülebilirliği hedefliyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yasa dışı avcılıkla etkin mücadele amacıyla il genelinde denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında barınaklar, pazar yerleri, perakende satış noktaları ve iç sularda yoğun kontroller gerçekleştiriliyor. Denetimlerle su ürünleri kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kontrollerde, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri eş zamanlı görev alıyor ve mevzuata uygunluk titizlikle araştırılıyor.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini ve mevzuata aykırı faaliyetlere karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

