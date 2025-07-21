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Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın, 20 dekar ağaçlık alanın yok olmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 23:04
Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Edirköy Mahallesi'nde çıkan yangında, 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın sonucunda 20 dekar ağaçlık alanın harabeye dönmesi, çevre sakinleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın 20 dekar ağaçlık alana zarar verdi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın 20 dekar ağaçlık alana zarar verdi.

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