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Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Tekirdağ'daki göz alıcı lavanta tarlaları, doğa tutkunlarına en güzel anılarını biriktirme fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:32
Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Ziyaretçileri Bekliyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul ve çevre illerden gelen misafirler, bu mor ve eflatun renkli tarlaların güzelliklerini keşfetmek için akın ediyor.

Unutulmaz Anılar Biriktirme Fırsatı

Lavanta tarlalarında, ziyaretçiler özel dekorların önünde en güzel fotoğraf karelerini yakalamak için çabalıyor. Hakan Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasının tatilciler için vazgeçilmez bir durak olduğunu belirtti.

Görsel Şölenin Tadını Çıkarın

“Mor renkli tarlalarımız misafirlerimizi konuk etmeye devam ediyor. Bu görsel şölen içinde, Tekirdağ ve yakın illerden gelen ziyaretçiler güzel fotoğraflar çekerek keyifli zaman geçiriyor. Bu güzelliklerin tadını çıkarmak için önümüzdeki 10 gün daha fırsat var.” diyen Turgut, lavanta tarlalarının sunduğu bu eşsiz deneyimin mutlaka yaşanması gerektiğini vurguladı.

Lavanta Tarlaları, Stresi Unutturuyor

İstanbul'dan gelen Arzu Ercan, lavanta tarlasındaki manzaralar eşliğinde stres attıklarını ifade etti. Ercan, “Lavanta tarlası insana keyif veriyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum.” diyerek hislerini aktardı.

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hem yerel halk hem de yerli ve yabancı turistler için görülmesi gereken bir doğal güzellik olarak dikkat çekiyor.

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri...

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlayan tarlalarda, ziyaretçiler hazırlanan özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışarak güzel anılar biriktiriyor.

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri...

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, hafta sonu doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlayan tarlalarda, ziyaretçiler hazırlanan özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışarak güzel anılar biriktiriyor.

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