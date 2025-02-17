Tekirdağ'daki Yangında 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Çerkezköy'de Yangın Paniği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle, apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangının, apartmanda ciddi hasara yol açtığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.