Tekirdağ'dan Yerli Elektrikli Kamyonet: Meslek Liseli Öğrenciler Dönüştürüyor

Tekirdağ'da Meslek Liseli Öğrencilerden Yenilikçi Elektrikli Kamyonet Tasarımı

Tekirdağ'da yer alan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle iş birliği içerisinde elektrikli kamyonet geliştirdiler. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan 430 kilogram ağırlığındaki bu kamyonet, tek şarjla 100 ila 120 kilometre menzil kat edebilme kapasitesine sahip.

Uzun Süreli Bir Çalışmanın Ürünü

Yaklaşık 20 ay süren bu projede, 6 öğretmen ve 6 öğrenci aktif olarak görev aldı. Projenin başlangıcında, nöbet tutan öğretmenler için scooter üretme fikriyle yola çıktıklarını belirten Elektrik-Elektronik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fuat Özbay, "Zamanla hedefimiz elektrikli kamyonete dönüştü. Ahlaki ve eğitim değerlerimiz bize ilham verdi," şeklinde konuştu.

Tamamen Okul İçi Tasarım ve Üretim

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarım ve üretim sürecinin tamamen okulun atölyesinde gerçekleştirildiğini açıkladı. "Aracın şasesini örme olarak tasarlayıp cam elyafla kapladık. Kaporta kalıplarını köpükten hazırlayıp cam elyaf ile güçlendirdik," diyerek detaylandırdı.

Gelişmiş Özellikler ve Performans

Kamyonetin, 72 volt 105 amper lityum fosfat bataryası sayesinde saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini ifade eden Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik, araçta sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi gelişmiş özelliklerin bulunduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Gururu

Projede görev alan 12. sınıf öğrencisi Yiğit Kırıcı, hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtirken, Okul Müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu, projenin öğrencilerin teknik becerilerini sergilemeleri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Tekirdağ'da Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle "elektrikli kamyonet" geliştirdi. Okulun atölyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlanan 430 kilogram ağırlığındaki kamyonet, tek şarjla 100 ila 120 kilometre menzil kat edebiliyor.

Tekirdağ'da Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle "elektrikli kamyonet" geliştirdi. Okulun atölyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlanan 430 kilogram ağırlığındaki kamyonet, tek şarjla 100 ila 120 kilometre menzil kat edebiliyor.