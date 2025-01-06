Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Yılın Kareleri Oylamasında

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlemiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasına katılım gösterdi. Bu etkinlik, ülke genelindeki önemli olayları ve anları öne çıkararak kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Turanlı'nın katılımı, emniyet teşkilatının toplumsal bilincin artırılması yönündeki çabalarına da dikkat çekiyor. Oylamada, önemli fotoğrafların yanı sıra kamu güvenliği ve hizmetlerini de yansıtan görseller yer alıyor.

Bu tür etkinliklerin, güvenlik kurumu ile medyanın işbirliğini pekiştirdiği vurgulanırken, katılımcıların bu süreçten elde edeceği deneyimlerin önemi vurgulanıyor.

Etkinliğin Önemi

Yılın Kareleri oylaması, her yıl çeşitli kategorilerde düzenlenerek toplumsal olayların ve başarıların öne çıkarılmasına vesile oluyor. Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın katılımı, bu tür organizasyonların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.