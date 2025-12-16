DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Tekirdağ Ganos Dağları'nda Nadir 'Tek Boynuzlu Karaca' Fotokapana Yansıdı

Tekirdağ Ganos Dağları'nda fotokapanlar, alın ortasından tek boynuz çıkan nadir bir karacayı görüntüledi; genetik veya doğuştan gelen bir anomali olabilir.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:31
Tekirdağ Ganos Dağları'nda Nadir 'Tek Boynuzlu Karaca' Fotokapana Yansıdı

Tekirdağ Ganos Dağları'nda Nadir 'Tek Boynuzlu Karaca' Fotokapana Yansıdı

Fotokapan kayıtları biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi

Tekirdağ Ganos Dağları’nda kurulu fotokapanlar, doğada nadiren görülen bir olaya tanıklık etti. Kayıtlarda, diğer karacalarla birlikte dolaşan ve besin arayan bir karacanın boynuz yapısının alışılmışın dışında olduğu görüldü.

Görüntülerde, karacanın alın ortasından tek bir boynuzun çıktığı açıkça fark edildi. Bu sıra dışı görünüm, bölgedeki doğal yaşam fotoğraflarında nadiren rastlanan bir örnek olarak kayda geçti.

Uzman değerlendirmelerine göre bu durumun genetik bir farklılıktan ya da doğuştan gelen gelişimsel bir anomaliden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak karacanın sürüyle birlikte doğal davranışlarını sürdürmesi, hayati fonksiyonlarını etkileyecek bir sorunun bulunmadığına işaret ediyor.

Doğal yaşamın izlenmesi açısından önemli veriler sunan fotokapan görüntüleri, Ganos Dağları’nın biyolojik çeşitliliğini ve yaban hayatındaki sıra dışı örnekleri bir kez daha ortaya koydu.

TEKİRDAĞ’DAKİ GANOS DAĞLARI’NDA KURULU FOTOKAPANLAR, NADİR GÖRÜLEN TEK BOYNUZLU BİR KARACAYI DOĞAL...

TEKİRDAĞ’DAKİ GANOS DAĞLARI’NDA KURULU FOTOKAPANLAR, NADİR GÖRÜLEN TEK BOYNUZLU BİR KARACAYI DOĞAL YAŞAM ALANINDA GÖRÜNTÜLEDİ.

TEKİRDAĞ’DAKİ GANOS DAĞLARI’NDA KURULU FOTOKAPANLAR, NADİR GÖRÜLEN TEK BOYNUZLU BİR KARACAYI DOĞAL...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
2
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
5
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
6
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
7
Erzincan İliç'te Vurulmuş Yaban Keçisi: 3 Şahsa 975 bin 563 TL Ceza

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi