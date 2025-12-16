Tekirdağ Ganos Dağları'nda Nadir 'Tek Boynuzlu Karaca' Fotokapana Yansıdı

Fotokapan kayıtları biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi

Tekirdağ Ganos Dağları’nda kurulu fotokapanlar, doğada nadiren görülen bir olaya tanıklık etti. Kayıtlarda, diğer karacalarla birlikte dolaşan ve besin arayan bir karacanın boynuz yapısının alışılmışın dışında olduğu görüldü.

Görüntülerde, karacanın alın ortasından tek bir boynuzun çıktığı açıkça fark edildi. Bu sıra dışı görünüm, bölgedeki doğal yaşam fotoğraflarında nadiren rastlanan bir örnek olarak kayda geçti.

Uzman değerlendirmelerine göre bu durumun genetik bir farklılıktan ya da doğuştan gelen gelişimsel bir anomaliden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak karacanın sürüyle birlikte doğal davranışlarını sürdürmesi, hayati fonksiyonlarını etkileyecek bir sorunun bulunmadığına işaret ediyor.

Doğal yaşamın izlenmesi açısından önemli veriler sunan fotokapan görüntüleri, Ganos Dağları’nın biyolojik çeşitliliğini ve yaban hayatındaki sıra dışı örnekleri bir kez daha ortaya koydu.

