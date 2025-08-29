DOLAR
Tekirdağ Kırkkepenekli Göleti'nde Balık Ölümleri: Su Seviyesi ve Oksijen Azaldı

Tekirdağ Muratlı'daki Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesinin düşmesi ve oksijen azalması sonucu balıklar telef oldu; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:27
Kuraklık ve aşırı sıcaklıklar iz bıraktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu oksijen azalması meydana geldi ve buna bağlı olarak balık ölümleri yaşandı.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşma, göletteki su miktarını azalttı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte suyun oksijen kapasitesi geriledi ve gölette bulunan balıklar oksijensiz kalarak telef oldu.

Ölü balıklar kıyıya vururken, yerel yetkililer duruma müdahale etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri göletten numune alarak inceleme başlattı; olayla ilgili değerlendirmeler sürüyor.

Yetkililer, su kaynaklarındaki azalma ve yüksek sıcaklıkların benzer olayların riskini artırdığını belirterek, izleme ve koruma çalışmalarının önemine işaret ediyor.

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı