Tekirdağ Kırkkepenekli Göleti'nde Balık Ölümleri: Su Seviyesi ve Oksijen Azaldı

Tekirdağ Kırkkepenekli Göleti'nde Balık Ölümleri

Kuraklık ve aşırı sıcaklıklar iz bıraktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu oksijen azalması meydana geldi ve buna bağlı olarak balık ölümleri yaşandı.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşma, göletteki su miktarını azalttı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte suyun oksijen kapasitesi geriledi ve gölette bulunan balıklar oksijensiz kalarak telef oldu.

Ölü balıklar kıyıya vururken, yerel yetkililer duruma müdahale etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri göletten numune alarak inceleme başlattı; olayla ilgili değerlendirmeler sürüyor.

Yetkililer, su kaynaklarındaki azalma ve yüksek sıcaklıkların benzer olayların riskini artırdığını belirterek, izleme ve koruma çalışmalarının önemine işaret ediyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.