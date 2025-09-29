Tekirdağ Turizmi Canlanıyor: En Çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan Ziyaretçi

FIRAT ÇAKIR - İstanbul'a yakınlığı, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla dikkat çeken Tekirdağ, mavi bayraklı plajları ve kolay ulaşılabilir konumuyla turistlerin tercih ettiği kentler arasında yer alıyor.

Ziyaretçi Sayısında Artış ve Sezon Beklentileri

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentte turist sayısının giderek arttığını söyledi. Elverişli hava koşullarının sürmesiyle turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzamasını beklediklerini ve bu dönemde turist ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak Ülkeler ve Turizm Çeşitleri

Karaküçük, kentte doğa ve adrenalin turizmi faaliyetlerine ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak yamaç paraşütü, ATV turları ve yelken gibi etkinliklerin öne çıktığını aktardı. Yurt dışından en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist ağırlıyoruz. "Bu yıl ziyaretçi sayımızı artırmak ve daha fazla ülkeden ziyaretçinin kentimize gelmesini sağlamak adına çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Bölgede basit konaklama belgeli 135 ve turizm işletme belgeli 46 tesisin sezon boyunca tam kapasiteyle hizmet verdiğini ifade etti.

Kültürel Çekim Noktaları ve Etkinlikler

Karaküçük, Macar turistlerin ilgi gösterdiği noktalara değinerek, Macaristan Prensi 2. Ferenc Rakoczi'nin 1720-1735'te Osmanlı'nın misafiri olarak kaldığı ve müzeye dönüştürülen evi ziyaret ettiklerini belirtti. Ayrıca bağ bozumu etkinlikleri, doğa sporları organizasyonları ve coğrafi işaretli gastronomi ürünlerinin turist sayısını artırdığına dikkat çekti.

Gurbetçilerin de geçiş güzergâhında yer alan Tekirdağ'ı ziyaret ettiklerini söyleyen Karaküçük, kente gelen turist sayısında artış beklediklerini vurguladı. "Kentte yaklaşık 850 bin yazlıkçı bulunuyor. İstanbul sınırındaki Sultanköy'den Çanakkale sınırına kadar uzanan 133 kilometrelik Marmara kıyı şeridimiz yazlıklarla dolu. Bu da ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağlıyor."

İstanbul'a yakınlığıyla kolay ulaşılabilen Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi mirası, mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin rotasında yer alıyor. Şehir, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.