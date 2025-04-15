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Tekirdağlı Balıkçılar, Karadeniz'de Palamut Avıyla Yüzleri Güldü

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduklarını bulamayınca bu sezon Karadeniz'de palamut avladılar.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:18
Tekirdağlı Balıkçılar, Karadeniz'de Palamut Avıyla Yüzleri Güldü

Tekirdağlı balıkçılar, bu sezon Marmara Denizi'nde istedikleri av verimini elde edemeyince, umutlarını Karadeniz'e yönlendirdi. Marmara Denizi’nde yaşanan sıkıntılar, balıkçıları Karadeniz’de palamut avcılığına yöneltti ve bu, birçok balıkçı için sevindirici bir dönüm noktası oldu.

Ancak, Karadeniz'de de balık popülasyonunun azalması nedeniyle, Tekirdağlı balıkçılar, bir ay önce geri dönmek zorunda kaldılar. Marmara'ya döndüklerinde ise, denizin dibindeki müsilaj sorunu nedeniyle avlanma faaliyetleri olumsuz etkilendi. Balıkçılar, burada da çoğu zaman boş ağlarla kıyıya dönmek zorunda kaldı.

Bugün itibarıyla, denizlerde başlayan av yasağıyla birlikte, sadece 12 metreden küçük teknelerin avcılık faaliyetlerine devam edebilmesi bekleniyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Karadeniz’deki bol palamutun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilajın balıkçıların avcılık yapmasını zorlaştırdığını ifade ederek, "Geçen yıl eylülden itibaren bu bölgede avcılık yapmakta zorluk çektik. Karadeniz'deki bereketli sezon sayesinde, Tekirdağlı balıkçılarımızın çoğu buradaki avcılık faaliyetlerini sürdürdü. Eylül ayında tekrar avcılığa dönersek, bol miktarda lüfer ve diğer balıklarla halkımıza taze ürün sunmayı umuyoruz," dedi.

Ayrıca, Pehlivanoğlu, büyük tekneler için uygulanan yasağın, balıkçılar için çıkarılan genel bir tehlike olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Sadece 12 metrenin altında kalan balıkçı tekneleri avlanmaya devam edecek; ancak bu tekneler karides veya kalkan gibi türleri tutamayacak. Müsilaj etkisinin azalması durumunda, yine de lüfer, tekir, istavrit ve hamsi bulmayı sürdürebileceklerine dikkat çekti.

Diğer bir balıkçı olan Ömer Kurşun, birçok meslektaşının müsilaj yüzünden denize açılmadığını ifade etti.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca, sezonu Karadeniz'de palamut...

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca, sezonu Karadeniz'de palamut avcılığıyla geçirdi. Denizlerde bugün başlayan av yasağının ardından 12 metrenin altındaki tekneler avcılık faaliyetlerini sürdürebilecek.

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca, sezonu Karadeniz'de palamut...

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca, sezonu Karadeniz'de palamut avcılığıyla geçirdi. Denizlerde bugün başlayan av yasağının ardından 12 metrenin altındaki tekneler avcılık faaliyetlerini sürdürebilecek.

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