DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,83 -0,29%
ALTIN
4.452,43 -0,42%
BITCOIN
4.505.914,91 -0,15%

TEKNOFEST 2025'te Hyperloop Kapsülleri 208 Metrelik Test Tünelinde

TEKNOFEST 2025'te TÜBİTAK yürütücülüğündeki Hyperloop yarışmasının finalistleri, 208 metre uzunluğundaki test tünelinde kapsüllerini deniyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:54
TEKNOFEST 2025'te Hyperloop Kapsülleri 208 Metrelik Test Tünelinde

Hyperloop teknolojisi TEKNOFEST 2025 sahnesinde

Hyperloop teknolojisi, TEKNOFEST 2025 kapsamında Türkiye'de tanıtılıyor. TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması bugün TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde başladı ve 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yerde ses hızına yakın hızlarda seyahati hedefleyen Hyperloop sistemi, düşük basınçlı tünellerde manyetik levitasyonla raylara temas etmeden ilerleyen kapsüllere dayanıyor. İlk kez 2013'te tanıtılan teknoloji, 2020'de ilk yolculuk denemesini gerçekleştirdi; ancak halen geliştirme süreci devam ediyor ve dünya çapında yoğun ilgi görüyor.

Finalistler ve katılım verileri

2025 başvurularında 37 farklı ilden 280 takım ve 793 üye yarışmaya başvurdu. Zorlu raporlama ve test aşamalarını başarıyla geçen 7 farklı ilden 13 takım ve 279 yarışmacı finale kaldı. Yarışma, ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenleniyor.

208 metrelik test tüneli gerçekçi sınav sunuyor

Final aşamasında takımlar, kapsüllerini özel olarak hazırlanmış 208 metre uzunluğundaki test tünelinde sergileyecek. Kapsüllerin manyetik levitasyonla raylardan yükselerek hareket etmesi, hızlanması ve belirlenen aralıkta frenleme sistemini devreye alarak güvenli bir şekilde durması bekleniyor. Tünel; çelik ile güçlendirilmiş yapısı, haberleşme ve güvenlik sistemleriyle gerçekçi bir test ortamı sağlıyor.

Ödüller ve inovasyon kategorileri

Yarışmada performans ödüllerine ek olarak inovasyon ödülleri, çelik levitasyon ödülü ve kurul özel ödülü verilecek. İnovasyon ödülleri, elektromanyetik levitasyon, itki sistemi, altyapı, haberleşme, mekanik sistem (fren, entegrasyon, kapsül) ve sosyoekonomik etki kategorilerinde dağıtılacak. Dereceye giren takımlar; 250 bin lira birincilik, 200 bin lira ikincilik ve 150 bin lira üçüncülük ödüllerini kazanacak.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı
2
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi
4
Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun
5
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu
6
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
7
Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025