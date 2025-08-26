TEKNOFEST 2025'te Hyperloop Kapsülleri 208 Metrelik Test Tünelinde

Hyperloop teknolojisi TEKNOFEST 2025 sahnesinde

Hyperloop teknolojisi, TEKNOFEST 2025 kapsamında Türkiye'de tanıtılıyor. TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması bugün TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde başladı ve 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yerde ses hızına yakın hızlarda seyahati hedefleyen Hyperloop sistemi, düşük basınçlı tünellerde manyetik levitasyonla raylara temas etmeden ilerleyen kapsüllere dayanıyor. İlk kez 2013'te tanıtılan teknoloji, 2020'de ilk yolculuk denemesini gerçekleştirdi; ancak halen geliştirme süreci devam ediyor ve dünya çapında yoğun ilgi görüyor.

Finalistler ve katılım verileri

2025 başvurularında 37 farklı ilden 280 takım ve 793 üye yarışmaya başvurdu. Zorlu raporlama ve test aşamalarını başarıyla geçen 7 farklı ilden 13 takım ve 279 yarışmacı finale kaldı. Yarışma, ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenleniyor.

208 metrelik test tüneli gerçekçi sınav sunuyor

Final aşamasında takımlar, kapsüllerini özel olarak hazırlanmış 208 metre uzunluğundaki test tünelinde sergileyecek. Kapsüllerin manyetik levitasyonla raylardan yükselerek hareket etmesi, hızlanması ve belirlenen aralıkta frenleme sistemini devreye alarak güvenli bir şekilde durması bekleniyor. Tünel; çelik ile güçlendirilmiş yapısı, haberleşme ve güvenlik sistemleriyle gerçekçi bir test ortamı sağlıyor.

Ödüller ve inovasyon kategorileri

Yarışmada performans ödüllerine ek olarak inovasyon ödülleri, çelik levitasyon ödülü ve kurul özel ödülü verilecek. İnovasyon ödülleri, elektromanyetik levitasyon, itki sistemi, altyapı, haberleşme, mekanik sistem (fren, entegrasyon, kapsül) ve sosyoekonomik etki kategorilerinde dağıtılacak. Dereceye giren takımlar; 250 bin lira birincilik, 200 bin lira ikincilik ve 150 bin lira üçüncülük ödüllerini kazanacak.