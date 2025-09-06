TEKNOFEST İKA Yarışması Tekirdağ'da Sürüyor: 28 Takım, 300 Öğrenci

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da sürüyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda devam ediyor.

Yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya mücadele veriyor.

Genel Sekreter Saymaz sahada

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, yarışmaya katılan takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Saymaz, öğrencilerin geliştirdiği araçlar hakkında bilgi aldı ve ekiplerle fotoğraf çektirdi.

Saymaz, İKA Yarışması'nın bu yıl ilk defa düzenlendiğini ifade ederek, "İnsansız Kara Aracı Yarışmasına 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci devam ediyor. Takımların oluşturduğu kültürü ülkemizin geleceği için yaymak, yaygınlaştırmak kıymetli. 2018 yılında TEKNOFEST'i hayata geçirdiğimizde teknolojiyi, bilimi, havacılığı, uzayı bu toplumun kültürünün tam olarak merkezine oturtmaktı aslında. Biz bunu başardığımız gördük burada." dedi.

İstanbul etkinliği ve gelecek vurgusu

Saymaz, TEKNOFEST İstanbul'un bu yıl 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini belirterek herkesi etkinliğe davet etti. Ayrıca, bu yıl da TEKNOFEST'te sürprizler olacağını vurguladı: "Geçtiğimiz yıllara nazaran neredeyse iki katı kadar büyük bir alan kuruyoruz. Yarışmaların olduğu, daha öncesinde derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar yaptık. Onlar da derece almış projelerini sergileyecekler, gençler projelerini anlatacaklar. Biz her zaman bu gençlere şöyle baktık, bugünün yarışmacısı, bugünün girişimcisi olsunlar. Yarının da yatırımcısı olacak pozisyona gelsinler istiyoruz. Hepsinde çok ciddi potansiyel var. Biz de TEKNOFEST alanlarında bu şiarla gençlerimize alan açmaya gayret ediyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı'nı da bu manada gençlerimize, evlatlarımıza alan açmaya devam edeceğiz."

Saymaz'ın ziyaretine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim de eşlik etti.

Organizasyon yarın sona erecek.

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.