DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

TEKNOFEST İKA Yarışması Tekirdağ'da Sürüyor: 28 Takım, 300 Öğrenci

TEKNOFEST İKA Yarışması NKÜ Stadyumu'nda 28 takım ve yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla devam ediyor; organizasyon yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:44
TEKNOFEST İKA Yarışması Tekirdağ'da Sürüyor: 28 Takım, 300 Öğrenci

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da sürüyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda devam ediyor.

Yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya mücadele veriyor.

Genel Sekreter Saymaz sahada

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, yarışmaya katılan takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Saymaz, öğrencilerin geliştirdiği araçlar hakkında bilgi aldı ve ekiplerle fotoğraf çektirdi.

Saymaz, İKA Yarışması'nın bu yıl ilk defa düzenlendiğini ifade ederek, "İnsansız Kara Aracı Yarışmasına 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci devam ediyor. Takımların oluşturduğu kültürü ülkemizin geleceği için yaymak, yaygınlaştırmak kıymetli. 2018 yılında TEKNOFEST'i hayata geçirdiğimizde teknolojiyi, bilimi, havacılığı, uzayı bu toplumun kültürünün tam olarak merkezine oturtmaktı aslında. Biz bunu başardığımız gördük burada." dedi.

İstanbul etkinliği ve gelecek vurgusu

Saymaz, TEKNOFEST İstanbul'un bu yıl 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini belirterek herkesi etkinliğe davet etti. Ayrıca, bu yıl da TEKNOFEST'te sürprizler olacağını vurguladı: "Geçtiğimiz yıllara nazaran neredeyse iki katı kadar büyük bir alan kuruyoruz. Yarışmaların olduğu, daha öncesinde derece alan takımların projelerini sergileyecekleri özel alanlar yaptık. Onlar da derece almış projelerini sergileyecekler, gençler projelerini anlatacaklar. Biz her zaman bu gençlere şöyle baktık, bugünün yarışmacısı, bugünün girişimcisi olsunlar. Yarının da yatırımcısı olacak pozisyona gelsinler istiyoruz. Hepsinde çok ciddi potansiyel var. Biz de TEKNOFEST alanlarında bu şiarla gençlerimize alan açmaya gayret ediyoruz. İnşallah Atatürk Havalimanı'nı da bu manada gençlerimize, evlatlarımıza alan açmaya devam edeceğiz."

Saymaz'ın ziyaretine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim de eşlik etti.

Organizasyon yarın sona erecek.

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal...

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da devam ediyor. Tekirdağ Namık Kemal...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü
3
Mersin'de Kuyumcuda Altın Hırsızlığı İddiası: Polis İnceleme Başlattı
4
TALAN Hareketli Hedef Sistemi ile Keskin Nişancı Eğitimlerinde Devrim
5
AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek
6
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti
7
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı